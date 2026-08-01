Госдолг Белгородской области вырос до 49,8 млрд рублей за пять лет

Государственный долг Белгородской области за пять лет вырос более чем в полтора раза — с 32,5 млрд рублей в 2021 году до 49,8 млрд рублей. Сейчас регион пытается снизить нагрузку на бюджет через федеральную программу реструктуризации займов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use списание долгов

Состав госдолга Сумма Бюджетные кредиты 28,6 млрд руб. Банковские кредиты 20,8 млрд руб. Государственные гарантии 400 млн руб.

Наиболее дорогой частью долга остаются коммерческие займы в банках. Только за первое полугодие 2026 года область выплатила по ним проценты на сумму 1,3 млрд рублей.

Куда пойдут сэкономленные средства

Власти региона рассчитывают на списание части бюджетных кредитов. В мае 2026 года минфин направил в федеральный центр соответствующее заявление: деньги должны быть списаны под запуск новых инвестиционных проектов. Конкретный список объектов и точные суммы чиновники не раскрыли.

Средства, которые высвободятся благодаря реструктуризации долга, планируют распределить по трем направлениям:

ремонт и модернизация сетей ЖКХ;

закупка новых автобусов для перевозчиков;

поддержка мероприятий, связанных с проведением СВО.

Вопрос о возможном сокращении расходов по отдельным статьям бюджета в правительстве области проигнорировали. Представители ведомства ограничили ответ заявлением о работе по увеличению доходов казны.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов