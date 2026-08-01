Госдолг Белгородской области вырос до 49,8 млрд рублей за пять лет

Государственный долг Белгородской области за пять лет вырос более чем в полтора раза — с 32,5 млрд рублей в 2021 году до 49,8 млрд рублей. Сейчас регион пытается снизить нагрузку на бюджет через федеральную программу реструктуризации займов.
|Состав госдолга
|Сумма
|Бюджетные кредиты
|28,6 млрд руб.
|Банковские кредиты
|20,8 млрд руб.
|Государственные гарантии
|400 млн руб.
Наиболее дорогой частью долга остаются коммерческие займы в банках. Только за первое полугодие 2026 года область выплатила по ним проценты на сумму 1,3 млрд рублей.
Власти региона рассчитывают на списание части бюджетных кредитов. В мае 2026 года минфин направил в федеральный центр соответствующее заявление: деньги должны быть списаны под запуск новых инвестиционных проектов. Конкретный список объектов и точные суммы чиновники не раскрыли.
Средства, которые высвободятся благодаря реструктуризации долга, планируют распределить по трем направлениям:
Вопрос о возможном сокращении расходов по отдельным статьям бюджета в правительстве области проигнорировали. Представители ведомства ограничили ответ заявлением о работе по увеличению доходов казны.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.