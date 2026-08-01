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В Пермском крае запретят продажу алкоголя на День ВДВ

Россия » Поволжье » Пермь

В Пермском крае в воскресенье, 2 августа, запретят розничную продажу алкоголя. Ограничение введут из-за празднования Дня воздушно-десантных войск.

Алкоголь на баре
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Алкоголь на баре

Правило действует на всей территории региона. Продать спиртное смогут только заведения общественного питания — в кафе и ресторанах алкоголь останется доступен.

Основанием для запрета служит постановление Правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п.

Категория нарушителя Размер штрафа
Должностные лица от 20 до 40 тысяч рублей
Юридические лица от 100 до 300 тысяч рублей
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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