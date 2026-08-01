В Пермском крае запретят продажу алкоголя на День ВДВ

В Пермском крае в воскресенье, 2 августа, запретят розничную продажу алкоголя. Ограничение введут из-за празднования Дня воздушно-десантных войск.
Правило действует на всей территории региона. Продать спиртное смогут только заведения общественного питания — в кафе и ресторанах алкоголь останется доступен.
Основанием для запрета служит постановление Правительства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п.
|Категория нарушителя
|Размер штрафа
|Должностные лица
|от 20 до 40 тысяч рублей
|Юридические лица
|от 100 до 300 тысяч рублей
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.