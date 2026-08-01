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Многодетные семьи Брянской области смогут вернуть половину стоимости платного обучения

Россия » Центр » Брянск

Многодетные семьи в Брянской области смогут вернуть половину денег за платное обучение детей в местных вузах и колледжах. Соответствующие поправки в закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области" приняли депутаты областной думы 31 июля.

Пять тысяч рублей
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Пять тысяч рублей

Мера коснется тех, кто учится в организациях среднего профессионального и высшего образования на территории региона. Важно понимать: государство не освобождает родителей от оплаты полностью, а возмещает 50% потраченных средств.

"Будет компенсироваться 50% стоимости обучения детей из многодетной семьи в организациях среднего и высшего профессионального образования, находящихся на территории Брянской области", — сообщили в региональном парламенте.

Новые правила заработают не сразу — компенсации станут доступны с 2026/2027 учебного года. Для родителей это означает необходимость планировать семейный бюджет с учетом этого срока.

Вид поддержки Условие / Размер
Обучение в колледжах и вузах Возврат 50% стоимости (с 2026/27 уч. года)
Подготовка школьников к году Выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка
Досуг и культура Бесплатный вход в госмузеи, выставки и парки

Эта выплата дополнит текущий пакет помощи. Ранее многодетным семьям Брянской области утвердили ежегодную сумму на школьные принадлежности и упростили правила получения денег взамен земельных участков.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнут возвращать деньги за учебу?

Мера вступит в силу с 2026/2027 учебного года.

Подойдет ли любой вуз или колледж?

Нет, образовательное учреждение должно находиться на территории Брянской области.

Семья полностью освобождается от оплаты?

Нет, родители оплачивают обучение, а затем получают назад половину стоимости.

Экспертная проверка:
эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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