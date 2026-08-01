В Калмыкии заготовили более 2100 тонн овечьей шерсти в 2026 году

В Калмыкии переводят торговлю овечьей шерстью на биржевые рельсы и готовят экспорт продукции в Индию. Регион меняет подход к сбыту сырья: вместо разрозненных сделок производители выходят на открытые торги, чтобы получить рыночную цену за товар.
В 2026 году сельхозорганизации и фермеры Калмыкии заготовили 2 148,4 тонны шерсти. В среднем с одной головы получили по 3 килограмма сырья.
Наибольший интерес для покупателей представляет тонкая и полутонкая шерсть. Такого высококачественного сырья собрали около 500 тонн. Часть этого объема — 45 тонн — уже продали через Санкт-Петербургскую биржу.
|Показатель
|Значение
|Общий объем настрига
|2 148,4 тонны
|Доля высокого качества (тонкая/полутонкая)
|~ 500 тонн
|Средний настриг с одной головы
|3 кг
Переход на биржевую площадку решает проблему неопределенности цен. Теперь стоимость шерсти определяет реальный спрос и предложение, а не посредники.
Для фермеров это означает доступ к покупателям из разных регионов России и других стран. Стандартизированные контракты упрощают оформление документов и снижают финансовые риски, что позволяет хозяйствам точнее планировать бюджет на следующий год.
В Минсельхозе республики сейчас прорабатывают возможность поставок шерсти в Индию. Чтобы упростить этот процесс, власти создадут регионального оператора. Эта структура будет централизованно закупать сырье у фермеров и продавать его через биржу, включая экспортные сделки.
"Качественная шерсть востребована во всем мире. Фермерам важно соблюдать стандарты производства и улучшать характеристики сырья. В этом году мы увеличили субсидии на производство тонкой шерсти в 2,5 раза", — сообщил министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев.
Развитие овцеводства и выход на международные рынки остаются приоритетами правительства республики под контролем Главы региона Бату Хасикова.
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