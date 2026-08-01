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В Калмыкии заготовили более 2100 тонн овечьей шерсти в 2026 году

Россия » Юг » Элиста

В Калмыкии переводят торговлю овечьей шерстью на биржевые рельсы и готовят экспорт продукции в Индию. Регион меняет подход к сбыту сырья: вместо разрозненных сделок производители выходят на открытые торги, чтобы получить рыночную цену за товар.

Фермер с планшетом у овцы в загоне
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Фермер с планшетом у овцы в загоне

Показатели настрига и качество шерсти

В 2026 году сельхозорганизации и фермеры Калмыкии заготовили 2 148,4 тонны шерсти. В среднем с одной головы получили по 3 килограмма сырья.

Наибольший интерес для покупателей представляет тонкая и полутонкая шерсть. Такого высококачественного сырья собрали около 500 тонн. Часть этого объема — 45 тонн — уже продали через Санкт-Петербургскую биржу.

Показатель Значение
Общий объем настрига 2 148,4 тонны
Доля высокого качества (тонкая/полутонкая) ~ 500 тонн
Средний настриг с одной головы 3 кг

Преимущества биржевой торговли

Переход на биржевую площадку решает проблему неопределенности цен. Теперь стоимость шерсти определяет реальный спрос и предложение, а не посредники.

Для фермеров это означает доступ к покупателям из разных регионов России и других стран. Стандартизированные контракты упрощают оформление документов и снижают финансовые риски, что позволяет хозяйствам точнее планировать бюджет на следующий год.

Экспорт в Индию и господдержка

В Минсельхозе республики сейчас прорабатывают возможность поставок шерсти в Индию. Чтобы упростить этот процесс, власти создадут регионального оператора. Эта структура будет централизованно закупать сырье у фермеров и продавать его через биржу, включая экспортные сделки.

"Качественная шерсть востребована во всем мире. Фермерам важно соблюдать стандарты производства и улучшать характеристики сырья. В этом году мы увеличили субсидии на производство тонкой шерсти в 2,5 раза", — сообщил министр сельского хозяйства РК Тимур Гаваев.

Развитие овцеводства и выход на международные рынки остаются приоритетами правительства республики под контролем Главы региона Бату Хасикова.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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