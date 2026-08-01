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Штраф за пестициды: как нарушение сроков уведомления угрожает пасекам

Россия » Центр » Курск

В Зуевском районе Кировской области сельхозпредприятие оштрафовали за нарушение правил обработки полей химикатами. Фермеры предупредили местных жителей и пчеловодов об использовании пестицидов всего за сутки до начала работ.

Пчелы на сотах
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пчелы на сотах

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, распыление препаратов произошло в середине июля. Регламент требует оповещать владельцев пасек и жителей в радиусе 7 километров от обрабатываемых участков заблаговременно, чтобы люди могли принять меры по защите пчел и собственного здоровья.

За нарушение установленных сроков информирования ведомство привлекло компанию к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ. Помимо штрафа руководство агрофирмы получило официальное представление с требованием пересмотреть порядок оповещения населения.

Параметр Детали нарушения
Срок оповещения За 24 часа до начала работ (вместо установленного регламентом срока)
Зона риска Радиус 7 км от обрабатываемых полей
Принятые меры Штраф по ст. 8.3 КоАП РФ и требование изменить систему уведомлений

"Агрофирма обработала поля пестицидами в середине июля, но сообщила жителям и пасечникам всего за день до работ", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области.

Ответы на популярные вопросы

Почему важно предупреждать о распылении пестицидов заранее?

Пестициды могут вызвать массовую гибель пчел и быть опасны для здоровья людей. Раннее уведомление позволяет пчеловодам закрыть ульи или переместить их, а жителям — ограничить пребывание на открытом воздухе в зоне распыления.

Какое наказание предусмотрено за нарушение правил информирования?

Согласно статье 8.3 КоАП РФ, за несоблюдение требований при использовании пестицидов и агрохимикатов предусмотрен административный штраф.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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