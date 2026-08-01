В ДНР отремонтировали более 135 километров автомобильных дорог и улиц

С начала 2026 года в Донецкой Народной Республике отремонтировали более 135 километров автомобильных дорог и городских улиц. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт дороги

Работы проходят по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и народной программе партии "Единая Россия". По словам министра, обновление дорог обеспечивает безопасное сообщение между городами и поселками.

Межмуниципальные трассы

Специалисты ГКУ ДНР "Служба автомобильных дорог Донбасса" полностью завершили ремонт 14 участков межмуниципальных дорог. Большинство этих трасс связывают небольшие населенные пункты, что упрощает проезд школьных автобусов, машин экстренных служб и общественного транспорта.

На указанных участках рабочие уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.

Городская сеть

Параллельно обновляют дороги внутри городов. На данный момент отремонтировали 18,7 км улиц в Енакиево, Шахтерске и Мангушском округе. Сейчас дорожные службы работают в Горловке и Новоазовском округе.

Показатель Значение Восстановлено дорог с начала года более 135 км Завершенный ремонт межмуниципальных участков 14 объектов План восстановления на 2026 год около 900 км

"Ежедневный контроль на объектах осуществляют специалисты ГКУ ДНР "Служба автомобильных дорог Донбасса", а сотрудники Дорожной лаборатории проверяют качество асфальтобетонной смеси и соответствие выполненных работ установленным нормативам", — пояснил Александр Бондаренко.

Всего до конца 2026 года в республике планируют восстановить около 900 километров дорожного полотна.