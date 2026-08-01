В ДНР отремонтировали более 135 километров автомобильных дорог и улиц

С начала 2026 года в Донецкой Народной Республике отремонтировали более 135 километров автомобильных дорог и городских улиц. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
Работы проходят по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и народной программе партии "Единая Россия". По словам министра, обновление дорог обеспечивает безопасное сообщение между городами и поселками.
Специалисты ГКУ ДНР "Служба автомобильных дорог Донбасса" полностью завершили ремонт 14 участков межмуниципальных дорог. Большинство этих трасс связывают небольшие населенные пункты, что упрощает проезд школьных автобусов, машин экстренных служб и общественного транспорта.
На указанных участках рабочие уложили новый асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.
Параллельно обновляют дороги внутри городов. На данный момент отремонтировали 18,7 км улиц в Енакиево, Шахтерске и Мангушском округе. Сейчас дорожные службы работают в Горловке и Новоазовском округе.
|Показатель
|Значение
|Восстановлено дорог с начала года
|более 135 км
|Завершенный ремонт межмуниципальных участков
|14 объектов
|План восстановления на 2026 год
|около 900 км
"Ежедневный контроль на объектах осуществляют специалисты ГКУ ДНР "Служба автомобильных дорог Донбасса", а сотрудники Дорожной лаборатории проверяют качество асфальтобетонной смеси и соответствие выполненных работ установленным нормативам", — пояснил Александр Бондаренко.
Всего до конца 2026 года в республике планируют восстановить около 900 километров дорожного полотна.
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