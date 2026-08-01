Пенсионеры в Крыму получат автоматические налоговые льготы на землю и жилье

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста в Крыму получат налоговые льготы на землю и жилье. Подавать отдельные заявления в налоговую службу для этого не требуется — вычеты сработают автоматически. Об этом сообщили в УФНС по Республике Крым.
По земельному налогу база для таких граждан сокращается на стоимость 600 квадратных метров участка. Если у человека в собственности несколько наделов, льгота распространяется на один из них по выбору владельца. В случае если гражданин не указал конкретный участок, налоговики применят вычет к тому объекту, за который насчитан самый большой налог.
Отдельные условия действуют для предпенсионеров по налогу на имущество. Они освобождаются от оплаты одного объекта каждого вида, если недвижимость не используется в бизнесе. Под этот перечень попадают:
"Если налогоплательщик не обратился в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, она предоставляется в беззаявительном порядке", — пояснили в УФНС.
Система работает за счет обмена данными между ведомствами: Социальный фонд регулярно передает в ФНС сведения о статусе предпенсионеров. Льгота начинает действовать с того периода, когда у человека появилось соответствующее право.
Местные власти в муниципалитетах могут вводить дополнительные налоговые послабления. Проверить актуальные ставки и льготы по месту нахождения имущества можно в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС России.
|Вид налога
|Суть льготы
|Земельный налог
|Вычет на стоимость 600 кв. м одного участка
|Налог на имущество
|Освобождение от одного объекта каждого вида (дом, квартира, гараж и др.)
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.