Пенсионеры в Крыму получат автоматические налоговые льготы на землю и жилье

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста в Крыму получат налоговые льготы на землю и жилье. Подавать отдельные заявления в налоговую службу для этого не требуется — вычеты сработают автоматически. Об этом сообщили в УФНС по Республике Крым.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Стопка бланков и финансовые инструменты

По земельному налогу база для таких граждан сокращается на стоимость 600 квадратных метров участка. Если у человека в собственности несколько наделов, льгота распространяется на один из них по выбору владельца. В случае если гражданин не указал конкретный участок, налоговики применят вычет к тому объекту, за который насчитан самый большой налог.

Отдельные условия действуют для предпенсионеров по налогу на имущество. Они освобождаются от оплаты одного объекта каждого вида, если недвижимость не используется в бизнесе. Под этот перечень попадают:

квартира;

жилой дом;

садовый дом;

гараж;

хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров.

"Если налогоплательщик не обратился в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, она предоставляется в беззаявительном порядке", — пояснили в УФНС.

Система работает за счет обмена данными между ведомствами: Социальный фонд регулярно передает в ФНС сведения о статусе предпенсионеров. Льгота начинает действовать с того периода, когда у человека появилось соответствующее право.

Местные власти в муниципалитетах могут вводить дополнительные налоговые послабления. Проверить актуальные ставки и льготы по месту нахождения имущества можно в разделе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС России.

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