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Ипотечные каникулы для многодетных семей: новые условия получения льготы

Россия

С 1 сентября российские семьи смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Главным изменением станет отмена требования подтверждать падение доходов, сообщил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

Счастливая семья из четырех человек ест завтрак: омлет, фрукты и молоко на светлой кухне
Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены
Счастливая семья из четырех человек ест завтрак: омлет, фрукты и молоко на светлой кухне

Раньше заемщику нужно было доказать, что его доходы упали более чем на 20%, а траты на кредит съедали свыше 40% ежемесячного бюджета. Теперь процедуру упростили: основанием для перерыва в платежах станет сам факт появления ребенка в семье.

Условие Параметр
Срок каникул До 18 месяцев
Срок подачи заявления До 180 дней с даты рождения/усыновления ребенка
Лимит суммы займа До 15 млн рублей
Требования к жилью и дисциплине Единственное жилье, отсутствие просрочек по кредиту

Несмотря на упрощение доступа к льготе, заемщикам стоит учитывать финансовые последствия. Проценты по займу продолжают начисляться даже в период каникул. Это увеличивает общую переплату по договору.

"Во время каникул проценты продолжают начисляться, поэтому общая переплата вырастет, что может привести к увеличению срока кредита или росту ежемесячных платежей после окончания льготного периода", — предупредил Валерий Тумин.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли собирать справки о зарплате?

Нет, подтверждать снижение доходов больше не требуется. Достаточно предоставить документы о рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.

Что произойдет с кредитом после каникул?

Сумма переплаты вырастет из-за начисленных процентов. В результате банк может либо продлить срок кредитования, либо увеличить размер ежемесячного платежа.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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