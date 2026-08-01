Ипотечные каникулы для многодетных семей: новые условия получения льготы

С 1 сентября российские семьи смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Главным изменением станет отмена требования подтверждать падение доходов, сообщил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин.

Фото: Pravda.Ru by Майя Калаченко is licensed under Все права защищены Счастливая семья из четырех человек ест завтрак: омлет, фрукты и молоко на светлой кухне

Раньше заемщику нужно было доказать, что его доходы упали более чем на 20%, а траты на кредит съедали свыше 40% ежемесячного бюджета. Теперь процедуру упростили: основанием для перерыва в платежах станет сам факт появления ребенка в семье.

Условие Параметр Срок каникул До 18 месяцев Срок подачи заявления До 180 дней с даты рождения/усыновления ребенка Лимит суммы займа До 15 млн рублей Требования к жилью и дисциплине Единственное жилье, отсутствие просрочек по кредиту

Несмотря на упрощение доступа к льготе, заемщикам стоит учитывать финансовые последствия. Проценты по займу продолжают начисляться даже в период каникул. Это увеличивает общую переплату по договору.

"Во время каникул проценты продолжают начисляться, поэтому общая переплата вырастет, что может привести к увеличению срока кредита или росту ежемесячных платежей после окончания льготного периода", — предупредил Валерий Тумин.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли собирать справки о зарплате?

Нет, подтверждать снижение доходов больше не требуется. Достаточно предоставить документы о рождении или усыновлении второго и последующего ребенка.

Что произойдет с кредитом после каникул?

Сумма переплаты вырастет из-за начисленных процентов. В результате банк может либо продлить срок кредитования, либо увеличить размер ежемесячного платежа.