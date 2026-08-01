В Туве фермеры могут купить дождевальные машины с господдержкой 90%

В Туве начали субсидировать покупку дождевальных машин и проекты по орошению земель. Республика вошла в федеральную программу развития мелиорации после обращения главы региона Владислава Ховалыга к президенту.
По новым правилам государство берет на себя 90% стоимости оборудования, а фермеры оплачивают оставшиеся 10%. В этом году поддержку получили десять проектов. Техника уже работает в хозяйствах Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Тандинского, Каа-Хемского, Чаа-Хольского и Пий-Хемского районов. Сейчас оборудование используют для полива кормовых культур и зерновых.
|Параметр
|Значение
|Доля господдержки
|90% стоимости техники
|Доля затрат агрария
|10% стоимости техники
|Количество проектов в 2026 году
|10 единиц
Прием заявок на проектирование и участие в программе открыт до 3 августа. В федеральный отбор на следующий год регион планирует подать 18 проектов:
Еще четыре заявки на защиту лесополос (агролесомелиорацию) сейчас оформляют. Их просубсидируют после закрытия текущего этапа приема документов. В правительстве республики рассчитывают, что системный полив поможет поднять урожайность и вернуть в оборот заброшенные земли.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.