Разборки вокруг Международного марафона в Омске: 10-километровая дистанция оказалась короче на 600 метров

Организаторы Сибирского международного марафона в Омске признали техническую ошибку во время забега на 10 километров. Из-за неправильно установленной точки разворота дистанция сократилась почти на 600 метров.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей на стадионе

Спортивные стандарты требуют строгого соблюдения длины маршрута, так как любое отклонение делает результаты участников нелегитимными. В итоге бегуны преодолели расстояние меньше заявленного, что вызвало недовольство в спортивном сообществе и среди болельщиков.

Показатель Значение Заявленная дистанция 10 км Погрешность маршрута -600 метров

Спортивная комиссия начала расследование, чтобы определить виновных в инциденте. Организаторы пообещали усилить проверку оборудования и маршрутов перед следующими стартами.