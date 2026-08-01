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Разборки вокруг Международного марафона в Омске: 10-километровая дистанция оказалась короче на 600 метров

Россия » Сибирь » Омск

Организаторы Сибирского международного марафона в Омске признали техническую ошибку во время забега на 10 километров. Из-за неправильно установленной точки разворота дистанция сократилась почти на 600 метров.

Группа людей на стадионе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей на стадионе

Спортивные стандарты требуют строгого соблюдения длины маршрута, так как любое отклонение делает результаты участников нелегитимными. В итоге бегуны преодолели расстояние меньше заявленного, что вызвало недовольство в спортивном сообществе и среди болельщиков.

Показатель Значение
Заявленная дистанция 10 км
Погрешность маршрута -600 метров

Спортивная комиссия начала расследование, чтобы определить виновных в инциденте. Организаторы пообещали усилить проверку оборудования и маршрутов перед следующими стартами.

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Подобные технические сбои на крупных городских мероприятиях бьют по репутации региона как спортивного центра. Когда город претендует на статус международного марафона, точность инфраструктуры становится базовым требованием. Ошибки в разметке дистанции могут привести к пересмотру итогов соревнований, а в будущем — к снижению интереса профессиональных атлетов к омским стартам.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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