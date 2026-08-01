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Власти Приморья готовят жителей к эвакуации из-за угрозы паводков

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморском крае из-за обильных дождей затапливает населенные пункты и перекрывает трассы. В Спасске-Дальнем готовят жителей к возможной эвакуации, так как уровень воды в реках Спасовка, Одарка и Кулешовка может достичь опасных отметок.

Паводок в жилом районе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Паводок в жилом районе

В Спасске-Дальнем вода уже зашла в несколько районов города. По словам местных жителей, на некоторых улицах глубина луж достигала колена, часть проездов размыло. Власти открыли пункты временного размещения (ПВР) в Доме детского творчества (ул. Ленинская, 28) и Социально-культурном центре села Спасское (ул. Комсомольская, 104).

Транспортный коллапс и энергетика

Сильные осадки парализовали движение на нескольких ключевых участках. ГИБДД перекрывала трассу "Михайловка — Турий Рог", а также дорогу "Спасск — Варфоломеевка". В селах Кировка и Первомайка вода на дороге поднималась до 40 сантиметров, что сделало проезд невозможным. Сейчас дорожные службы восстанавливают смытые мосты.

Повреждены электрические сети в Ольгинском, Лазовском и Анучинском округах, а также в Партизанске. В 15 населенных пунктах отключили свет — это затронуло 50 многоквартирных и почти 3 тысячи частных домов.

Зона бедствия Последствия / Меры
Спасск-Дальний и окрестности Затопление районов, открытие ПВР, работа насосных станций на коллекторах К-3 и К-5.
Трассы региона Перекрытие дорог, переливы воды до 40 см, размыв мостов.
Ольгинский, Лазовский, Анучинский округа, Партизанск Отключение электроэнергии в 15 населенных пунктах (около 3 тыс. домов).

Меры безопасности

В Хасанский район направили аэромобильную группировку МЧС для оперативной помощи жителям. В Спасском районе людей просят собрать документы и вещи в непромокаемые пакеты, а также вывести скот и птиц на возвышенности.

Штормовое предупреждение действует до конца 2 августа. Сейчас пик осадков зафиксирован в Уссурийском городском округе; ночью дождь сместится с юга на север региона.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова

Подобные паводки в Приморье часто связаны с резким перепадом уровня воды в малых реках, которые не справляются с объемом осадков за короткий срок. Главный риск здесь — размыв дорожного полотна и обрыв ЛЭП, что изолирует удаленные села от основных центров помощи. В таких условиях критически важна скорость развертывания ПВР и работа насосных станций для предотвращения затопления жилого фонда.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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