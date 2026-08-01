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РЖД запустили рельсовые автобусы «Орлан» на станциях Курьяново и Красная Талка

Россия » Центр » Иваново

В Иванове запустили первые две станции городской электрички — Курьяново и "Красная Талка". Теперь жители отдаленных районов города могут перемещаться между окраинами на рельсовых автобусах "Орлан", минуя пробки и пересадки в общественном транспорте.

Рельсы в сторону Пскова
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Рельсы_в_сторону_Пскова.jpg by Neu-Zwei
Рельсы в сторону Пскова

Главный эффект от запуска — резкое сокращение времени в пути. Для жителей микрорайона Сортировка поездка до железнодорожного вокзала на электричке теперь займет 5 минут, тогда как на автобусе этот путь обычно занимает около 20 минут. Из Курьяново дорога до центра сократилась с получаса (с учетом пересадок) до 8-11 минут.

Скорость и маршруты

Проект "наземного метро" призван разгрузить городские дороги. Чтобы обеспечить доступность транспорта, РЖД изменили расписание и продлили маршруты поездов в черте города. На каждой новой станции остановка "Орлана" составит одну минуту.

Станция Количество поездов Основные направления
"Красная Талка" 10 Текстильный, Гаврилов Посад, Волгореченск, Нерехта, Кинешма, Шую/Савино
Курьяново 11 Шую, Фурманов, Юрьев-Польский

"Событие важно тем, что у нас становится удобнее общественный транспорт. Можно будет с одной окраины на другую передвигаться "Орланами", не только автобусами", — отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Развитие инфраструктуры

Помимо установки платформ, регион занялся благоустройством прилегающих территорий. В микрорайоне Сортировка у платформы "Красная Талка" обновили дорожное покрытие (асфальт и плитка), установили освещение и малые архитектурные формы.

Такой подход превращает обычные остановки в точки притяжения для жителей окраин, улучшая общий облик районов. По данным РЖД, за пять лет работы новой сети пригородного сообщения в области "Орланы" перевезли более 6 млн пассажиров.

Планы по развитию сети

Итоговая система городской электрички должна включать 12 остановок в пределах Ивановской агломерации. Следующим шагом станет запуск станции Отрадное — дорожные работы в этом районе уже завершены, установка платформы запланирована до конца текущего года.

"Пригородный железнодорожный транспорт уверенно становится элементом комфортной городской среды. Мы продолжим развивать перевозки в регионе, делать их доступными и улучшать инфраструктуру", — рассказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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