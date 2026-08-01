Производство масличных культур в Брянской области выросло в 11 раз за десять лет

Производство масличных культур в Брянской области за последние десять лет увеличилось в 11 раз. Об этом сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Фермер завязывает мешок с семенами подсолнечника

Аграрии пересматривают структуру посевов, отдавая предпочтение более прибыльным культурам. В текущем сезоне под сою и рапс отвели 169,4 тысячи гектаров. Основную часть этих площадей — 112,1 тысячи гектаров — занял рапс, который еще несколько лет назад почти не встречался на полях региона.

Культура/Группа Площадь (тыс. га) Масличные культуры (всего) 169,4 Рапс (отдельно) 112,1 Зерновые и зернобобовые (первого срока) 168,1

Сейчас в регионе идет уборочная кампания. В половине районов области фермеры и рабочие уже копают картофель.

"Аграрии делают ставку на маржинальные культуры, которые раньше здесь практически не возделывались", — отмечают в департаменте сельского хозяйства.

Переход на новые виды растений позволяет местным хозяйствам диверсифицировать производство и повысить доходность с каждого гектара земли.