Производство масличных культур в Брянской области выросло в 11 раз за десять лет

Производство масличных культур в Брянской области за последние десять лет увеличилось в 11 раз. Об этом сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства.
Аграрии пересматривают структуру посевов, отдавая предпочтение более прибыльным культурам. В текущем сезоне под сою и рапс отвели 169,4 тысячи гектаров. Основную часть этих площадей — 112,1 тысячи гектаров — занял рапс, который еще несколько лет назад почти не встречался на полях региона.
|Культура/Группа
|Площадь (тыс. га)
|Масличные культуры (всего)
|169,4
|Рапс (отдельно)
|112,1
|Зерновые и зернобобовые (первого срока)
|168,1
Сейчас в регионе идет уборочная кампания. В половине районов области фермеры и рабочие уже копают картофель.
"Аграрии делают ставку на маржинальные культуры, которые раньше здесь практически не возделывались", — отмечают в департаменте сельского хозяйства.
Переход на новые виды растений позволяет местным хозяйствам диверсифицировать производство и повысить доходность с каждого гектара земли.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.