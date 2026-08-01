Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шина сдулась на трассе: один неверный шаг может оставить вас без автомобиля надолго
Разборки вокруг Международного марафона в Омске: 10-километровая дистанция оказалась короче на 600 метров
Мало кто об этом помнит: легендарная Lada когда-то покорила Канаду и обошла Honda по цене
Власти Приморья готовят жителей к эвакуации из-за угрозы паводков
РЖД запустили рельсовые автобусы «Орлан» на станциях Курьяново и Красная Талка
Мишустин заявил о планах начать серийное производство российских МРТ в 2027 году
Производство масличных культур в Брянской области выросло в 11 раз за десять лет
Когда надежность важнее моды: Toyota обновила легендарный Land Cruiser 70 без отказа от классики
На Кольском полуострове нашли супердорогой минерал с одной из сложнейших решеток в мире

Дмитрий Садовников потребовал от руководителей округов прекратить перекладывать ответственность

Россия » Дальний Восток » Якутск

Мэр Якутска Дмитрий Садовников распределил задачи между главами городских округов по итогам совещания 31 июля. В центре внимания оказались проблемные участки дорог, подтопленные территории и дома, которые остались без управляющих компаний.

Вид на центральную часть Якутска с крыши 16-этажного здания по просп. Ленина, 52
Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew
Вид на центральную часть Якутска с крыши 16-этажного здания по просп. Ленина, 52

Глава города потребовал от руководителей территориальных органов перестать перекладывать ответственность друг на друга и начать работать согласованно. По словам Садовникова, только совместные действия позволят быстро устранить бытовые проблемы горожан.

Приоритеты по районам города

Каждый округ получил свой список критических точек. В Автодорожном округе сосредоточатся на водоснабжении и откачке воды с подтопленных участков, особенно возле аварийных зданий. Центральный округ займется отводом грунтовых вод и ямочным ремонтом.

Округ Главные задачи
Гагаринский Поиск решений для многоквартирных домов, оставшихся без УК
Губинский Проработка строительства пешеходного моста по улице Хабарова
Октябрьский Устранение течей в бесхозных колодцах (ул. Каландаришвили, Петровского, Ойунского)
Сайсарский Контроль газоснабжения в Борисовке-1, ремонт дорог и тротуаров

Отдельный вопрос коснулся мостов на Теплом озере. Мэр поручил руководителям Октябрьского и Автодорожного округов взять на баланс два объекта, включая аварийный мост по улице Крупской, чтобы начать их ремонт.

Поддержка Верхоянья

Помимо городских дел, Садовников поднял вопрос о помощи жителям Верхоянья. Район сильно пострадал от дождевого паводка, в Якутск уже прибыли дети из зоны бедствия.

"Чужой беды не бывает", — подчеркнул глава Якутска.

Он предложил управам организовать гуманитарную помощь и мероприятия по поддержке пострадавших жителей северного района.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Приграничный инцидент в Сеуте оказался тщательно спланированной акцией
Евросоюз
Приграничный инцидент в Сеуте оказался тщательно спланированной акцией
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Советы
Зола на грядках творит чудеса, но одна ошибка лишает её всей пользы для растений
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
В Малоярославецком округе возбудили дело о халатности из-за отсутствия дорог
Учёные раскрыли опасный механизм: почему после химии опухоль может стать агрессивнее
Студенты ДГТУ получили по миллиону рублей на технологические стартапы
В Вятских Полянах открыли модульный бассейн для профессиональных пловцов
Слизни уничтожают урожай ночью: 7 тревожных признаков нашествия и способы быстрой защиты
В Ижевске создали единую городскую клиническую поликлинику для 144 тысяч человек
Долги аграриев растут: что скрывает тревожная статистика кредитов российского АПК
В Ялте развертывают полевые кухни из-за перебоев с электричеством
Буханка теперь официально: УАЗ отказался от старого названия и готовит новые планы
Ошибка с доломитовой мукой: как лишние карбонаты блокируют питание растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.