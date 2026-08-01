Дмитрий Садовников потребовал от руководителей округов прекратить перекладывать ответственность

Мэр Якутска Дмитрий Садовников распределил задачи между главами городских округов по итогам совещания 31 июля. В центре внимания оказались проблемные участки дорог, подтопленные территории и дома, которые остались без управляющих компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew Вид на центральную часть Якутска с крыши 16-этажного здания по просп. Ленина, 52

Глава города потребовал от руководителей территориальных органов перестать перекладывать ответственность друг на друга и начать работать согласованно. По словам Садовникова, только совместные действия позволят быстро устранить бытовые проблемы горожан.

Приоритеты по районам города

Каждый округ получил свой список критических точек. В Автодорожном округе сосредоточатся на водоснабжении и откачке воды с подтопленных участков, особенно возле аварийных зданий. Центральный округ займется отводом грунтовых вод и ямочным ремонтом.

Округ Главные задачи Гагаринский Поиск решений для многоквартирных домов, оставшихся без УК Губинский Проработка строительства пешеходного моста по улице Хабарова Октябрьский Устранение течей в бесхозных колодцах (ул. Каландаришвили, Петровского, Ойунского) Сайсарский Контроль газоснабжения в Борисовке-1, ремонт дорог и тротуаров

Отдельный вопрос коснулся мостов на Теплом озере. Мэр поручил руководителям Октябрьского и Автодорожного округов взять на баланс два объекта, включая аварийный мост по улице Крупской, чтобы начать их ремонт.

Поддержка Верхоянья

Помимо городских дел, Садовников поднял вопрос о помощи жителям Верхоянья. Район сильно пострадал от дождевого паводка, в Якутск уже прибыли дети из зоны бедствия.

"Чужой беды не бывает", — подчеркнул глава Якутска.

Он предложил управам организовать гуманитарную помощь и мероприятия по поддержке пострадавших жителей северного района.