Дмитрий Садовников потребовал от руководителей округов прекратить перекладывать ответственность

Мэр Якутска Дмитрий Садовников распределил задачи между главами городских округов по итогам совещания 31 июля. В центре внимания оказались проблемные участки дорог, подтопленные территории и дома, которые остались без управляющих компаний.
Глава города потребовал от руководителей территориальных органов перестать перекладывать ответственность друг на друга и начать работать согласованно. По словам Садовникова, только совместные действия позволят быстро устранить бытовые проблемы горожан.
Каждый округ получил свой список критических точек. В Автодорожном округе сосредоточатся на водоснабжении и откачке воды с подтопленных участков, особенно возле аварийных зданий. Центральный округ займется отводом грунтовых вод и ямочным ремонтом.
|Округ
|Главные задачи
|Гагаринский
|Поиск решений для многоквартирных домов, оставшихся без УК
|Губинский
|Проработка строительства пешеходного моста по улице Хабарова
|Октябрьский
|Устранение течей в бесхозных колодцах (ул. Каландаришвили, Петровского, Ойунского)
|Сайсарский
|Контроль газоснабжения в Борисовке-1, ремонт дорог и тротуаров
Отдельный вопрос коснулся мостов на Теплом озере. Мэр поручил руководителям Октябрьского и Автодорожного округов взять на баланс два объекта, включая аварийный мост по улице Крупской, чтобы начать их ремонт.
Помимо городских дел, Садовников поднял вопрос о помощи жителям Верхоянья. Район сильно пострадал от дождевого паводка, в Якутск уже прибыли дети из зоны бедствия.
"Чужой беды не бывает", — подчеркнул глава Якутска.
Он предложил управам организовать гуманитарную помощь и мероприятия по поддержке пострадавших жителей северного района.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.