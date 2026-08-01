На Кольском полуострове нашли супердорогой минерал с одной из сложнейших решеток в мире

В Кировском руднике Хибинского массива обнаружили новый минерал. Он получил название "кольский ашкрофтин". Находку сделали ученые Кольского научного центра РАН, Петербургского государственного университета и Минералогического музея имени Ферсмана.
Ценность находки обусловлена химическим составом: в минерале содержится редкоземельный элемент иттрий, а также кремний, калий, натрий, кальций, марганец и фтор. Кольский ашкрофтин выделяется среди других пород сложной кристаллической решеткой.
|Параметр
|Характеристика кольского ашкрофтина
|Состав
|Иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, марганец, фтор
|Стоимость слоя (за 1 мм)
|Около 145 долларов
|Особенности структуры
|Одна из самых сложных кристаллических решеток в мире
Для сравнения: традиционный ашкрофтин представляет собой редкий хрупкий силикат розового цвета. Ранее его находили преимущественно в Гренландии, Канаде и Италии.
Хибинский массив на Кольском полуострове остается одним из главных центров изучения щелочных пород. С начала XX века здесь открыли около 100 новых минералов.
Системно исследовать этот регион начал в 1920-х годах академик Александр Ферсман. Под его руководством нашли крупнейшие залежи апатита и множество редких образований, которые не встречаются больше нигде в мире.
"Наличие иттрия делает его не просто красивым камнем, а ценным химическим образованием", — пояснили исследователи.
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