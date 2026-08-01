В Малоярославецком округе возбудили дело о халатности из-за отсутствия дорог

Жители села Госсортучасток Малоярославецкого округа встретились со следователями и представителями местной администрации. Обсудили сроки строительства дорог к участкам, которые выделили многодетным семьям.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Грязная проселочная дорога

Проблема стала поводом для возбуждения уголовного дела о халатности. Семьи заявили, что подъехать к своим землям практически невозможно из-за отсутствия нормального покрытия.

Это вторая встреча за полгода. Первая состоялась в апреле с руководителем регионального управления Следственного комитета. После того как люди рассказали о ситуации, в поселке начали обустраивать дорожную инфраструктуру.

"Следователи сообщили о ходе расследования и заверили, что будут контролировать ситуацию до полного решения проблемы", — рассказали участники встречи.

Представители администрации отчитались о текущих результатах работ и представили план по завершению строительства дорог. Для многодетных семей это означает возможность полноценно использовать свои участки, не завися от погоды и проходимости грунта.