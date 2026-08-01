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Студенты ДГТУ получили по миллиону рублей на технологические стартапы

Россия » Юг » Махачкала

Четверо студентов Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) получили гранты по одному миллиону рублей на развитие своих технологических проектов. Победителей определил Фонд содействия инновациям в рамках конкурса "Студенческий стартап".

Группа подростков в библиотеке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа подростков в библиотеке
Автор проекта Суть разработки
Саид Магомедов Система динамических опознавательных знаков для БПЛА
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Магомед Абдурахманов Нанодобавка для создания сверхпрочного бетона
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Проекты победителей охватывают прикладные области: от искусственного интеллекта и робототехники до возобновляемой энергетики и нанотехнологий. Это позволяет перенести научные изыскания из университетских лабораторий в реальный сектор экономики региона.

Помимо основных победителей, эксперты сформировали резервный список участников, которые имеют приоритетное право на финансирование при появлении дополнительных средств. В него вошли Магомедсаид Магомедсаидов, Линда Делиева, Джаннет Гусейнова и Фарид Зайналов.

Конкурс "Студенческий стартап" помогает молодым исследователям превратить свои идеи в работающий бизнес, обеспечивая финансовую поддержку на начальном этапе коммерциализации продукта.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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