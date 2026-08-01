Студенты ДГТУ получили по миллиону рублей на технологические стартапы

Четверо студентов Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) получили гранты по одному миллиону рублей на развитие своих технологических проектов. Победителей определил Фонд содействия инновациям в рамках конкурса "Студенческий стартап".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа подростков в библиотеке

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Проекты победителей охватывают прикладные области: от искусственного интеллекта и робототехники до возобновляемой энергетики и нанотехнологий. Это позволяет перенести научные изыскания из университетских лабораторий в реальный сектор экономики региона.

Помимо основных победителей, эксперты сформировали резервный список участников, которые имеют приоритетное право на финансирование при появлении дополнительных средств. В него вошли Магомедсаид Магомедсаидов, Линда Делиева, Джаннет Гусейнова и Фарид Зайналов.

Конкурс "Студенческий стартап" помогает молодым исследователям превратить свои идеи в работающий бизнес, обеспечивая финансовую поддержку на начальном этапе коммерциализации продукта.