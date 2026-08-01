Студенты ДГТУ получили по миллиону рублей на технологические стартапы

Четверо студентов Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ) получили гранты по одному миллиону рублей на развитие своих технологических проектов. Победителей определил Фонд содействия инновациям в рамках конкурса "Студенческий стартап".
|Автор проекта
|Суть разработки
|Саид Магомедов
|Система динамических опознавательных знаков для БПЛА
|Парида Исламова
|"Умная" насосная станция на солнечной энергии для капельного орошения
|Магомед Абдурахманов
|Нанодобавка для создания сверхпрочного бетона
|Мурад Раджабов
|Автономный робот-диагност с ИИ для виноградников
Проекты победителей охватывают прикладные области: от искусственного интеллекта и робототехники до возобновляемой энергетики и нанотехнологий. Это позволяет перенести научные изыскания из университетских лабораторий в реальный сектор экономики региона.
Помимо основных победителей, эксперты сформировали резервный список участников, которые имеют приоритетное право на финансирование при появлении дополнительных средств. В него вошли Магомедсаид Магомедсаидов, Линда Делиева, Джаннет Гусейнова и Фарид Зайналов.
Конкурс "Студенческий стартап" помогает молодым исследователям превратить свои идеи в работающий бизнес, обеспечивая финансовую поддержку на начальном этапе коммерциализации продукта.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.