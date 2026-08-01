В Вятских Полянах открыли модульный бассейн для профессиональных пловцов

В Вятских Полянах Кировской области открыли модульный бассейн для подготовки профессиональных пловцов. Объект возвели по госпрограмме "Спорт России".
Чаша бассейна имеет размеры 25 на 12 метров при глубине 1,4 метра. Техническое оснащение включает систему автоматического контроля качества воды и климат-контроль. Для атлетов установили специализированные тренажеры, которые помогут подготовиться к стартам.
|Параметр
|Характеристика
|Размеры чаши
|25x12 метров
|Глубина
|1,4 метра
|Оснащение
|Автоконтроль воды, климат-система, спорттренажеры
Запуск объекта расширяет спортивную базу города и дает жителям доступ к профессиональной инфраструктуре. По плану программы "Спорт России" в Кировской области построят дополнительные комплексы, включая детские бассейны.
"Объект спроектирован специально для подготовки спортсменов к соревнованиям", — сообщили в профильном ведомстве.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.