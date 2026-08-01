В Вятских Полянах открыли модульный бассейн для профессиональных пловцов

В Вятских Полянах Кировской области открыли модульный бассейн для подготовки профессиональных пловцов. Объект возвели по госпрограмме "Спорт России".

Фото: NewsInfo.Ru by Артём Кравцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интенсивная тренировка в стиле кроль

Чаша бассейна имеет размеры 25 на 12 метров при глубине 1,4 метра. Техническое оснащение включает систему автоматического контроля качества воды и климат-контроль. Для атлетов установили специализированные тренажеры, которые помогут подготовиться к стартам.

Параметр Характеристика Размеры чаши 25x12 метров Глубина 1,4 метра Оснащение Автоконтроль воды, климат-система, спорттренажеры

Запуск объекта расширяет спортивную базу города и дает жителям доступ к профессиональной инфраструктуре. По плану программы "Спорт России" в Кировской области построят дополнительные комплексы, включая детские бассейны.

"Объект спроектирован специально для подготовки спортсменов к соревнованиям", — сообщили в профильном ведомстве.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова