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В Ижевске создали единую городскую клиническую поликлинику для 144 тысяч человек

Россия » Поволжье » Ижевск

В Ижевске с 1 августа объединили пять городских поликлиник в одну общую структуру. Теперь медицинская помощь жителям города будет организована через единую Городскую клиническую поликлинику (ГКП), сообщил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Коридор поликлиники
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Коридор поликлиники

В состав нового объединения вошли учреждения № 1, 2, 5, 7 и № 10. Главным врачом назначили Наталью Волчкову, которая до этого руководила поликлиниками № 5 и № 10.

Параметр Показатель
Общее число прикрепленных пациентов около 144 тыс. человек
Количество взрослых пациентов 130 тыс.
Количество детей 14 тыс.

Реформа меняет логику доступа к медицине: теперь пациент может записаться к узкому специалисту или пройти диагностику в любом из подразделений сети, независимо от места прикрепления. Это позволяет распределить нагрузку между врачами и использовать оборудование разных корпусов более эффективно.

"Мы идем путем консолидации ресурсов — как кадровых, так и технических. Ни одно лечебное учреждение не закрывается, никуда не переносится, все врачи продолжают свою работу", — пояснил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

Помимо организационных изменений, техническую базу ГКП усилят: в распоряжение медиков передадут новый рентген-аппарат и два флюорографа.

Ответы на популярные вопросы

Закроются ли привычные здания поликлиник?

Нет, все структурные подразделения остаются на своих местах и продолжают работать в обычном режиме.

Где теперь можно проходить обследования?

Пациенты получили возможность записываться на прием и диагностику в любое из пяти объединившихся подразделений.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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