Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РЖД запустили рельсовые автобусы «Орлан» на станциях Курьяново и Красная Талка
Мишустин заявил о планах начать серийное производство российских МРТ в 2027 году
Производство масличных культур в Брянской области выросло в 11 раз за десять лет
Дмитрий Садовников потребовал от руководителей округов прекратить перекладывать ответственность
Когда надежность важнее моды: Toyota обновила легендарный Land Cruiser 70 без отказа от классики
На Кольском полуострове нашли супердорогой минерал с одной из сложнейших решеток в мире
Новый минерал: уникальная находка в Хибинах переписала основы кристаллографии
Возраст берет свое: эти добавки помогают пожилой австралийской овчарке дольше оставаться активной
Почти по цене LADA: в Россию привезли компактный Kia с проверенным мотором

В Ялте развертывают полевые кухни из-за перебоев с электричеством

Россия » Юг » Симферополь

В Ялте увеличивают количество полевых кухонь и создают временные пункты питания из-за режима чрезвычайной ситуации и перебоев с электричеством. Городские власти доставляют в жилые кварталы газовые плиты, чтобы люди могли приготовить еду.

Суп с лапшой и мясом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Суп с лапшой и мясом

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что сейчас в городе ежедневно работают пять полевых кухонь. Количество точек будут увеличивать по мере поступления заявок.

"В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера — пять, готовы добавлять по мере необходимости", — отметила Янина Павленко.

Помимо мобильных кухонь, городские службы оборудуют стационарные пункты приготовления пищи. Их оснащают плитами и газовыми баллонами.

"Первые 60 плит уже развезены. По необходимости также будут добавлены еще", — заверила мэр Ялты.

Особое внимание уделяют жителям негазифицированных домов. Старшие по таким домам могут направить заявку в администрацию города, чтобы получить помощь с оборудованием для готовки.

Полевые кухни в первую очередь развернули в поселках, где энергоснабжение наиболее нестабильно. Также в городе открыли "Центры содействия" — там жители могут зарядить мобильные телефоны и другие устройства.

Мера поддержки Текущий статус / Объем
Полевые кухни Работают 5 точек (с возможностью расширения)
Газовые плиты для пунктов питания Доставлено 60 единиц
Инфраструктура связи Открыты "Центры содействия" для зарядки гаджетов

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Эти меры позволяют властям быстрее решать экономические и инфраструктурные проблемы регионов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Домашние животные
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Последние материалы
В Малоярославецком округе возбудили дело о халатности из-за отсутствия дорог
Учёные раскрыли опасный механизм: почему после химии опухоль может стать агрессивнее
Студенты ДГТУ получили по миллиону рублей на технологические стартапы
В Вятских Полянах открыли модульный бассейн для профессиональных пловцов
Слизни уничтожают урожай ночью: 7 тревожных признаков нашествия и способы быстрой защиты
В Ижевске создали единую городскую клиническую поликлинику для 144 тысяч человек
Долги аграриев растут: что скрывает тревожная статистика кредитов российского АПК
В Ялте развертывают полевые кухни из-за перебоев с электричеством
Буханка теперь официально: УАЗ отказался от старого названия и готовит новые планы
Ошибка с доломитовой мукой: как лишние карбонаты блокируют питание растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.