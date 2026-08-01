В Ялте развертывают полевые кухни из-за перебоев с электричеством

В Ялте увеличивают количество полевых кухонь и создают временные пункты питания из-за режима чрезвычайной ситуации и перебоев с электричеством. Городские власти доставляют в жилые кварталы газовые плиты, чтобы люди могли приготовить еду.
Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что сейчас в городе ежедневно работают пять полевых кухонь. Количество точек будут увеличивать по мере поступления заявок.
"В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера — пять, готовы добавлять по мере необходимости", — отметила Янина Павленко.
Помимо мобильных кухонь, городские службы оборудуют стационарные пункты приготовления пищи. Их оснащают плитами и газовыми баллонами.
"Первые 60 плит уже развезены. По необходимости также будут добавлены еще", — заверила мэр Ялты.
Особое внимание уделяют жителям негазифицированных домов. Старшие по таким домам могут направить заявку в администрацию города, чтобы получить помощь с оборудованием для готовки.
Полевые кухни в первую очередь развернули в поселках, где энергоснабжение наиболее нестабильно. Также в городе открыли "Центры содействия" — там жители могут зарядить мобильные телефоны и другие устройства.
|Мера поддержки
|Текущий статус / Объем
|Полевые кухни
|Работают 5 точек (с возможностью расширения)
|Газовые плиты для пунктов питания
|Доставлено 60 единиц
|Инфраструктура связи
|Открыты "Центры содействия" для зарядки гаджетов
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Эти меры позволяют властям быстрее решать экономические и инфраструктурные проблемы регионов.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.