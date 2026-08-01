В Ялте развертывают полевые кухни из-за перебоев с электричеством

В Ялте увеличивают количество полевых кухонь и создают временные пункты питания из-за режима чрезвычайной ситуации и перебоев с электричеством. Городские власти доставляют в жилые кварталы газовые плиты, чтобы люди могли приготовить еду.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Суп с лапшой и мясом

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что сейчас в городе ежедневно работают пять полевых кухонь. Количество точек будут увеличивать по мере поступления заявок.

"В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера — пять, готовы добавлять по мере необходимости", — отметила Янина Павленко.

Помимо мобильных кухонь, городские службы оборудуют стационарные пункты приготовления пищи. Их оснащают плитами и газовыми баллонами.

"Первые 60 плит уже развезены. По необходимости также будут добавлены еще", — заверила мэр Ялты.

Особое внимание уделяют жителям негазифицированных домов. Старшие по таким домам могут направить заявку в администрацию города, чтобы получить помощь с оборудованием для готовки.

Полевые кухни в первую очередь развернули в поселках, где энергоснабжение наиболее нестабильно. Также в городе открыли "Центры содействия" — там жители могут зарядить мобильные телефоны и другие устройства.

Мера поддержки Текущий статус / Объем Полевые кухни Работают 5 точек (с возможностью расширения) Газовые плиты для пунктов питания Доставлено 60 единиц Инфраструктура связи Открыты "Центры содействия" для зарядки гаджетов

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует в Крыму и Севастополе с 26 июня. Эти меры позволяют властям быстрее решать экономические и инфраструктурные проблемы регионов.