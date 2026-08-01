В партиях цветов из Китая в Алтайском крае обнаружили опасного вредителя

В Алтайском крае в партии декоративных растений из Китая обнаружили коконы табачной белокрылки. Вредителя нашли в 175 образцах свежесрезанных веток клоповника (лепидиума), которые планировали использовать для создания букетов.
Проверку провел Алтайский филиал Центра оценки безопасности и качества продукции АПК. О результатах анализа специалисты сразу сообщили в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. По российским законам ввоз растений с этим вредителем запрещен.
"Табачная белокрылка представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства: вредитель способен поражать свыше 600 видов растений — в их числе овощные, бахчевые, плодовые, ягодные, технические и декоративные культуры. Личинки насекомого высасывают растительные соки, ослабляя культуры, а также выступают переносчиками более сотни опасных вирусных инфекций, которые могут привести к полной потере урожая", — сообщили в ведомстве.
Попадание табачной белокрылки на территорию региона опасно из-за широкого спектра культур, которые атакует насекомое. Вредитель не ограничивается декоративными цветами, а может перейти на овощные и плодовые посадки местных хозяйств.
|Угроза
|Последствия
|Прямое воздействие
|Личинки высасывают соки, ослабляя растение
|Вирусный перенос
|Распространение более 100 видов инфекций
|Масштаб поражения
|Под ударом более 600 видов культур (овощи, ягоды, фрукты)
Для аграриев Алтая и Республики Алтай такая ситуация означает риск потери урожая в случае распространения вредителя за пределы задержанной партии. Сейчас Россельхознадзор организует меры реагирования для локализации угрозы.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.