В партиях цветов из Китая в Алтайском крае обнаружили опасного вредителя

В Алтайском крае в партии декоративных растений из Китая обнаружили коконы табачной белокрылки. Вредителя нашли в 175 образцах свежесрезанных веток клоповника (лепидиума), которые планировали использовать для создания букетов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Цветочная ярмарка

Проверку провел Алтайский филиал Центра оценки безопасности и качества продукции АПК. О результатах анализа специалисты сразу сообщили в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. По российским законам ввоз растений с этим вредителем запрещен.

"Табачная белокрылка представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства: вредитель способен поражать свыше 600 видов растений — в их числе овощные, бахчевые, плодовые, ягодные, технические и декоративные культуры. Личинки насекомого высасывают растительные соки, ослабляя культуры, а также выступают переносчиками более сотни опасных вирусных инфекций, которые могут привести к полной потере урожая", — сообщили в ведомстве.

Риски для регионального АПК

Попадание табачной белокрылки на территорию региона опасно из-за широкого спектра культур, которые атакует насекомое. Вредитель не ограничивается декоративными цветами, а может перейти на овощные и плодовые посадки местных хозяйств.

Угроза Последствия Прямое воздействие Личинки высасывают соки, ослабляя растение Вирусный перенос Распространение более 100 видов инфекций Масштаб поражения Под ударом более 600 видов культур (овощи, ягоды, фрукты)

Для аграриев Алтая и Республики Алтай такая ситуация означает риск потери урожая в случае распространения вредителя за пределы задержанной партии. Сейчас Россельхознадзор организует меры реагирования для локализации угрозы.