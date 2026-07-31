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Ремонт трамвайных путей в Самаре приведет к перекрытию улицы Советской Армии

Россия » Поволжье » Самара

В Самаре с 8:00 1 августа до 23:00 6 августа перекроют движение по улице Советской Армии на перекрестке с Ново-Садовой. Дорогу закроют в направлении от Волги, чтобы отремонтировать трамвайные пути.

Дорожный каток на улице
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожный каток на улице

Автомобили смогут объехать участок по дублеру Ново-Садовой: водителям нужно будет пересечь магистраль в районе улицы Потапова и вернуться на Советской Армии через дублер по нечетной стороне. В сторону Волги проезд оставят открытым, но на втором этапе работ полосу сузят до одной.

"Перекресток имеет сложную двухуровневую развязку-эстакаду и принимает большую нагрузку от автопотоков, идущих между основными артериями города — улицей Ново-Садовой и Московскими шоссе. Поэтому частично транспортную доступность участка обеспечим — работы на трамвайной линии пройдут с сохранением движения транспорта в направлении от Московского шоссе в сторону Волги", — сообщил руководитель городского департамента транспорта Андрей Карпочев.

Масштаб обновления путей

Ремонт затрагивает более 5 км трамвайных линий на Ново-Садовой. По словам директора МП "Трамвайно-троллейбусное управление" Дмитрия Петрова, после завершения работ на текущем перекрестке подрядчик переместится на пересечение с улицей XXII Партсъезда.

На данный момент строители подготовили земляное полотно, уложили щебень и смонтировали дренажную систему. На 3,5 км пути уже лежит рельсошпальная решетка, установлены 36 опор контактной сети. Чтобы рельсы не деформировались при перепадах температур, подготовили девять компенсаторов.

Показатель Значение / Статус
Общая протяженность ремонта > 5 км
Уложенная рельсошпальная решетка ~ 3,5 км
Ожидаемая скорость трамваев 25-30 км/ч

Специалисты завода им. Тарасова сейчас собирают рельсы для плавного кольцевого поворота трамваев, а монтажники тянут провода контактной сети. В мэрии обещают, что после запуска обновленной линии скорость движения транспорта вырастет в 4-5 раз.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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