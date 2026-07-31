Более 5 млрд рублей направят на обновление дорог Липецкой области

В Липецкой области на ремонт дорог выделили более 5 млрд рублей. Работы охватывают 233 км региональных трасс и 24 км улиц в городской агломерации. Для водителей и жителей районов это означает обновление основных маршрутов, которыми пользуются ежедневно для поездок на работу или перевозки продукции.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожные работы

Ремонт региональных трасс

К середине года почти половина объектов на региональной сети технически готова. На 22 участках из 26 уже уложили асфальт. Особое внимание уделили опорным маршрутам, которые связывают районные центры и соседние регионы.

Приоритетные направления Общая протяженность Липецк — Данков, Тербуны — Васильевка — Малые Борки, Волово — Вышнее Большое (граница с Курской областью), Елец — Долгоруково — Тербуны Более 60 км

Подрядчики не просто меняют покрытие на двухслойный асфальтобетон. В работу зашли и сопутствующие элементы инфраструктуры: укрепляют обочины, чистят водопропускные трубы, обновляют знаки, барьерные ограждения и автобусные остановки.

Работы в городах и поселках

В городской агломерации темпы выше: 18 из 26 объектов уже сдали. Жители Грязей могут пользоваться всеми шестью отремонтированными улицами. В Ельце завершили два объекта, хотя на одном работу приостановили из-за деятельности коммунальных служб.

В Липецке готовы 10 участков. Сейчас строители работают на Поперечном проезде, Грязинском и Елецком шоссе, а также на улицах Агрономической, Кувшинова, Карла Маркса и 40 лет Октября.

Безопасность и контроль

Одновременно с ремонтом дорог обновляют систему контроля за ПДД. В регионе закупили пять комплексов фото- и видеофиксации.

Первую камеру уже запустили в Ельце на улице Коммунаров. Еще четыре системы установят на загруженных перекрестках Липецка: на площадях Заводской и Франценюка, а также где пересекаются улицы Водопьянова с Меркуловой и Неделина с Фрунзе.

"По итогам года в порядок приведут 230 км липецких трасс", — сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова