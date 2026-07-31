Фасад колледжа РКСИ в Ростове-на-Дону обновят за 29 миллионов рублей

Фасад Ростовского государственного колледжа связи и информатики (РКСИ) капитально отремонтируют до середины декабря. На обновление здания выделили 29 миллионов рублей, сообщает сайт госзакупок.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Аудитория со студентами

Подрядчика определят в тендере 11 августа. По условиям контракта строители должны успеть завершить все работы к 10 декабря.

Направление работ Что сделают Внешний вид Оштукатурят фасад, обработают стены антигрибковыми средствами, восстановят лепнину и капители. Поменяют жалюзийные решетки и установят ограждения Кровля и стены Заменят покрытие крыши, заделают трещины и отверстия в стенах. Обновят штукатурку внутри и снаружи здания Инженерия и комфорт Установят кондиционеры, обновят систему видеонаблюдения и оповещения. Заменят светильники, кабели и отремонтируют ступени

Колледж связи имеет долгую историю в Ростове-на-Дону: заведение открыли в 1930 году как техникум при Наркомате почт и телеграфов. В первый год здесь учились 250 человек, а к началу Великой Отечественной войны число студентов выросло до 800.

В военные годы учебное заведение готовило специалистов-связистов. После войны техникум переехал в новое здание, так как прежний корпус был разрушен. В 1997 году заведение получило современный статус государственного колледжа связи и информатики.

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