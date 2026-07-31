Африканская чума свиней выявлена у диких животных в Финляндии на границе с Россией

В Финляндии впервые обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС). Вирус нашли у трех павших диких поросят в муниципалитете Виролахти, что находится в Восточной Финляндии.
Останки животных заметил местный житель и передал их специалистам. Диагноз подтвердили с помощью полимеразной цепной реакции, сейчас результаты анализов направлены на верификацию в референтную лабораторию Евросоюза.
Место обнаружения вируса — район Ваалимаа. Этот населенный пункт расположен непосредственно на границе с Россией, в непосредственной близости от Ленинградской области.
Для людей вирус не представляет опасности. Однако для животноводства АЧС критична: болезнь крайне заразна, не лечится, а эффективной вакцины на данный момент нет.
Финское управление по безопасности пищевых продуктов ввело карантин вокруг очага инфекции. В регионе ограничили перемещение свиней, чтобы вирус не распространился вглубь страны.
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