В Петербурге задержали администратора техцентра телефонных мошенников

В Петербурге задержали 20-летнего администратора технического центра телефонных мошенников. Молодой человек обслуживал сим-боксы — оборудование, которое позволяет преступникам массово рассылать сообщения и совершать звонки, скрывая реальные номера.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мошенник

Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого в Красносельском районе. По версии следствия, житель города 2004 года рождения работал по указанию кураторов: он арендовал жилье и устанавливал там технические узлы для реализации мошеннических схем.

Чтобы остаться незамеченным, администратор регулярно менял адреса размещения оборудования. Однако правоохранители вычислили одну из таких точек в Приморском районе. В ходе операции у задержанного изъяли два сим-бокса на 128 слотов и более 100 сим-карт.

Предмет изъятия Количество / Характеристика Сим-боксы 2 устройства (по 128 слотов каждое) Сим-карты Более 100 штук

По предварительным данным, с помощью этого техцентра мошенники похитили у людей несколько десятков миллионов рублей.

"Сим-боксы позволяют преступникам обходить системы защиты операторов связи и имитировать звонки с разных номеров, что затрудняет отслеживание отправителя", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов