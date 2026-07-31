В Петербурге задержали администратора техцентра телефонных мошенников

В Петербурге задержали 20-летнего администратора технического центра телефонных мошенников. Молодой человек обслуживал сим-боксы — оборудование, которое позволяет преступникам массово рассылать сообщения и совершать звонки, скрывая реальные номера.
Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого в Красносельском районе. По версии следствия, житель города 2004 года рождения работал по указанию кураторов: он арендовал жилье и устанавливал там технические узлы для реализации мошеннических схем.
Чтобы остаться незамеченным, администратор регулярно менял адреса размещения оборудования. Однако правоохранители вычислили одну из таких точек в Приморском районе. В ходе операции у задержанного изъяли два сим-бокса на 128 слотов и более 100 сим-карт.
|Предмет изъятия
|Количество / Характеристика
|Сим-боксы
|2 устройства (по 128 слотов каждое)
|Сим-карты
|Более 100 штук
По предварительным данным, с помощью этого техцентра мошенники похитили у людей несколько десятков миллионов рублей.
"Сим-боксы позволяют преступникам обходить системы защиты операторов связи и имитировать звонки с разных номеров, что затрудняет отслеживание отправителя", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.