В Железногорске частично возвращают двухстороннее движение на улице Парковой

В Железногорске Курской области 31 июля восстановили двухстороннее движение на участке улицы Парковой — от перекрёстка с улицей Комарова до улицы Гагарина. Соответствующее решение приняла городская комиссия по организации дорожного движения. Остальной участок — между Комаровым и Автомобилистами — останется односторонним. Проехать туда можно будет только от межмуниципального отдела МВД в сторону перекрёстка с Комаровым.
Днём 30 июля работники Городской коммунальной службы уже демонтировали знаки об одностороннем движении на том участке, где возвращается прежняя схема. В администрации города уточнили: парковка на Парковой пока не планируется, однако в перспективе там могут оборудовать парковочные "карманы".
В начале 2025 года власть Железногорска ввела одностороннее движение сразу на нескольких улицах. По Парковой оно действовало от перекрёстка с переулком Автолюбителей до кольца (улицы Гагарина — Заречный проезд). Чиновники объясняли меру большим количеством припаркованных авто вдоль улицы и ссылались на расчёты транспортных потоков.
Горожане и активисты Центра общественного контроля сразу раскритиковали нововведение. Десятилетиями Парковая была полностью двухсторонней, а жители микрорайона Заречный предупреждали: единственный выезд в центр через регулируемый перекрёсток Ленина и Гагарина создаст мощные пробки в часы пик. Практика подтвердила опасения — заторы стали системными.
|Участок ул. Парковой
|Режим движения с 31 июля
|Перекрёсток с ул. Комарова — ул. Гагарина
|Двустороннее (восстановлено)
|Ул. Комарова — ул. Автомобилистов (к МВД)
|Одностороннее (от МВД к Комарову)
С 31 июля. Знаки уже демонтированы на участке от Комарова до Гагарина.
Нет. Администрация отмечает: парковка (вероятно, стоянка по ПДД) не разрешается. В будущем могут сделать "карманы", но сроков нет.
В официальном пояснении этого нет. Вероятно, связано с расположением МВД и узкой проезжей частью у здания ведомства.
Частичное восстановление двухсторонки снизит давление на этот узел, но полностью проблему не снимет — часть потока всё равно пойдёт через кольцо.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.