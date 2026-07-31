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В Железногорске частично возвращают двухстороннее движение на улице Парковой

Россия » Центр » Курск

В Железногорске Курской области 31 июля восстановили двухстороннее движение на участке улицы Парковой — от перекрёстка с улицей Комарова до улицы Гагарина. Соответствующее решение приняла городская комиссия по организации дорожного движения. Остальной участок — между Комаровым и Автомобилистами — останется односторонним. Проехать туда можно будет только от межмуниципального отдела МВД в сторону перекрёстка с Комаровым.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Днём 30 июля работники Городской коммунальной службы уже демонтировали знаки об одностороннем движении на том участке, где возвращается прежняя схема. В администрации города уточнили: парковка на Парковой пока не планируется, однако в перспективе там могут оборудовать парковочные "карманы".

История решения

В начале 2025 года власть Железногорска ввела одностороннее движение сразу на нескольких улицах. По Парковой оно действовало от перекрёстка с переулком Автолюбителей до кольца (улицы Гагарина — Заречный проезд). Чиновники объясняли меру большим количеством припаркованных авто вдоль улицы и ссылались на расчёты транспортных потоков.

Горожане и активисты Центра общественного контроля сразу раскритиковали нововведение. Десятилетиями Парковая была полностью двухсторонней, а жители микрорайона Заречный предупреждали: единственный выезд в центр через регулируемый перекрёсток Ленина и Гагарина создаст мощные пробки в часы пик. Практика подтвердила опасения — заторы стали системными.

Участок ул. Парковой Режим движения с 31 июля
Перекрёсток с ул. Комарова — ул. Гагарина Двустороннее (восстановлено)
Ул. Комарова — ул. Автомобилистов (к МВД) Одностороннее (от МВД к Комарову)

Ответы на популярные вопросы

Когда вступают в силу изменения?

С 31 июля. Знаки уже демонтированы на участке от Комарова до Гагарина.

Можно ли припарковаться на Парковой сейчас?

Нет. Администрация отмечает: парковка (вероятно, стоянка по ПДД) не разрешается. В будущем могут сделать "карманы", но сроков нет.

Почему участок до Автомобилистов оставили односторонним?

В официальном пояснении этого нет. Вероятно, связано с расположением МВД и узкой проезжей частью у здания ведомства.

Что будет с пробками на перекрёстке Ленина и Гагарина?

Частичное восстановление двухсторонки снизит давление на этот узел, но полностью проблему не снимет — часть потока всё равно пойдёт через кольцо.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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