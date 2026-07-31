Коммунальные службы Нижнего Новгорода выплатят 20 млн рублей штрафов

Коммунальные службы нагорной части Нижнего Новгорода выплатят почти 20 млн рублей штрафов. Сумму взыскала Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Нижегородской области за плохой уход за многоквартирными домами и прилегающими участками.

Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены Кошка у мусорных баков

С начала года жители нагорной части города подали 15,5 тыс. жалоб. Собственники квартир недовольны работой управляющих компаний (УК) и поставщиков ресурсов. Проверки выявили системные нарушения: инспекторы выдали 174 предписания об устранении проблем и направили 1 318 предостережений.

Показатель Значение Общая сумма штрафов около 20 млн рублей Количество жалоб жителей 15,5 тыс. обращений Выданные предписания 174 документа Направленные предостережения 1 318 документов

Одним из критических случаев стал дом на улице Пушкина в Советском районе. Весной жильцы просили починить разрушенную отмостку, восстановить тротуар и проезд. Несмотря на решение общего собрания собственников, управляющая компания затягивала сроки и молчала.

"При проверке износ проезда и тротуара превышал 80%. Мы выдали предостережение. Сейчас работы завершены: подрядчик заасфальтировал покрытие, заменил бордюры и восстановил отмостку. Всё успели сделать в июле", — сообщил начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.

Всего в доме отремонтировали около 300 кв. м асфальта. В Госжилинспекции подчеркивают, что жители могут подать жалобу через портал или приложение "Госуслуги. Дом", лично в ведомстве с паспортом либо по телефону 8 (831) 430-79-19.

Ответы на популярные вопросы

Как сообщить о плохом состоянии двора или подъезда?

Самый быстрый способ — приложение "Госуслуги. Дом". Также работают телефон горячей линии и личный прием в офисе ГЖИ.

Что делать, если УК игнорирует решение общего собрания жильцов?

В этом случае следует направить обращение в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство проверит факт бездействия и может выдать предписание или оштрафовать компанию.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех