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Коммунальные службы Нижнего Новгорода выплатят 20 млн рублей штрафов

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Коммунальные службы нагорной части Нижнего Новгорода выплатят почти 20 млн рублей штрафов. Сумму взыскала Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Нижегородской области за плохой уход за многоквартирными домами и прилегающими участками.

Кошка у мусорных баков
Фото: Pravda.Ru by Арина Горшкова is licensed under Все права защищены
Кошка у мусорных баков

С начала года жители нагорной части города подали 15,5 тыс. жалоб. Собственники квартир недовольны работой управляющих компаний (УК) и поставщиков ресурсов. Проверки выявили системные нарушения: инспекторы выдали 174 предписания об устранении проблем и направили 1 318 предостережений.

Показатель Значение
Общая сумма штрафов около 20 млн рублей
Количество жалоб жителей 15,5 тыс. обращений
Выданные предписания 174 документа
Направленные предостережения 1 318 документов

Одним из критических случаев стал дом на улице Пушкина в Советском районе. Весной жильцы просили починить разрушенную отмостку, восстановить тротуар и проезд. Несмотря на решение общего собрания собственников, управляющая компания затягивала сроки и молчала.

"При проверке износ проезда и тротуара превышал 80%. Мы выдали предостережение. Сейчас работы завершены: подрядчик заасфальтировал покрытие, заменил бордюры и восстановил отмостку. Всё успели сделать в июле", — сообщил начальник Нижегородского нагорного отдела ГЖИ Максим Картунов.

Всего в доме отремонтировали около 300 кв. м асфальта. В Госжилинспекции подчеркивают, что жители могут подать жалобу через портал или приложение "Госуслуги. Дом", лично в ведомстве с паспортом либо по телефону 8 (831) 430-79-19.

Ответы на популярные вопросы

Как сообщить о плохом состоянии двора или подъезда?

Самый быстрый способ — приложение "Госуслуги. Дом". Также работают телефон горячей линии и личный прием в офисе ГЖИ.

Что делать, если УК игнорирует решение общего собрания жильцов?

В этом случае следует направить обращение в Государственную жилищную инспекцию. Ведомство проверит факт бездействия и может выдать предписание или оштрафовать компанию.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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