С 2 по 25 августа в Калининграде временно изменится маршрут автобуса № 92. Из-за дорожных работ транспорт пропустит часть привычных остановок.
Автобус продолжит движение по улицам Ленинградской, Кирова, Маяковского и Свердлова, но на отдельных участках поездки будут недоступны из-за перекрытий и перераспределения транспортных потоков.
Для жителей города, которые используют этот маршрут для поездок в торговые центры или между районами, изменения означают необходимость перестроить привычный путь до остановки на ближайшие три недели.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.