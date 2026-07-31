Автобус № 92 в Калининграде временно изменит маршрут из-за дорожных работ

С 2 по 25 августа в Калининграде временно изменится маршрут автобуса № 92. Из-за дорожных работ транспорт пропустит часть привычных остановок.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской автобус на остановке

Автобус продолжит движение по улицам Ленинградской, Кирова, Маяковского и Свердлова, но на отдельных участках поездки будут недоступны из-за перекрытий и перераспределения транспортных потоков.

Для жителей города, которые используют этот маршрут для поездок в торговые центры или между районами, изменения означают необходимость перестроить привычный путь до остановки на ближайшие три недели.