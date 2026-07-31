Годовая инфляция в Ульяновской области достигла 7,1% к июню

Годовая инфляция в Ульяновской области к июню достигла 7,1%. За один месяц цены в регионе выросли на 0,9%, сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России.

Фото: Pravda.Ru by Валентина Етка is licensed under Все права защищены Пожилой мужчина шокирован длинным чеком за покупки продуктов в магазине

Что подорожало и подешевело

Основной толчок ценам в июне дали овощи: вырос спрос на картофель, лук, свеклу, морковь и капусту. Ситуация сложилась из-за истощения запасов прошлого урожая и ослабления курса рубля, что ударило по стоимости импортных позиций. При этом в годовом выражении плодоовощная группа товаров снизилась в цене на 9,1%.

Снижение цен зафиксировали в сегменте бытовой техники и мебели — холодильники, стиральные машины и телевизоры стали доступнее. Спрос упал из-за дороговизны потребительских кредитов: высокие ставки делают займы менее привлекательными для покупателей.

Также подешевели куриные яйца. Рынок насытился благодаря росту объемов производства в Приволжье и по России в целом.

Категория товаров Динамика / Причина Сезонные овощи Рост (конец запасов урожая, курс валют) Бытовая техника и мебель Снижение (высокие ставки по кредитам) Куриные яйца Снижение (рост производства в регионе)

Позиция Центробанка

Рост цен затронул не только Ульяновскую область, но и страну в целом. Регулятор связывает это с временными факторами на рынках услуг, нефтепродуктов и овощей.

"В июне годовая инфляция ускорилась как в регионе, так и в целом по стране. На это повлияли разовые факторы. Сейчас Банк России продолжает сохранять высокие ставки в экономике для достижения стабильно низкой инфляции", — пояснил управляющий отделением по Ульяновской области Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Куприянов.

Сдерживание инфляции через высокую ключевую ставку остается главным инструментом регулятора. Это замедляет потребительскую активность (что уже заметно на рынке техники), но призвано остановить неконтролируемый рост цен в долгосрочной перспективе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов