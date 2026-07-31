Муниципалитеты Ярославской области получат доплаты за активный поиск инвесторов

Власти Ярославской области определили муниципалитеты, которые лучше всего привлекали бизнес в первой половине 2026 года. Лидерами рейтинга стали Большесельский и Ярославский округа. За системную работу и активный поиск партнеров эти территории получат дополнительное финансирование.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Финансовый анализ

Кто возглавил рейтинг инвестиционной привлекательности

При оценке работы муниципалитетов учитывали наполнение геопортала, ведение реестров, скорость обработки запросов от предпринимателей и организацию бизнес-миссий. Кроме лидеров — Большесельского и Ярославского округов — положительную динамику показали Некоузский и Даниловский округа.

"Каждый муниципалитет должен быть заинтересован в привлечении инвесторов — это вложения, новые рабочие места и налоги", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Не все районы справились с задачами. Ряд округов не смогли организовать качественные встречи-презентации для потенциальных партнеров. Теперь местным властям нужно переработать предложения и повторно провести мероприятия до середины сентября.

По данным министра инвестиций и промышленности области Александра Ольхова, за полугодие бизнес-миссии прошли в 15 округах. В них участвовали предприниматели из Москвы, Калининграда, Вологды и Костромы.

Поддержка местных предприятий и развитие заводов

Инвестиционная комиссия одобрила финансовую помощь для двух компаний. Это поможет вернуть в оборот заброшенные промзоны и обновить оборудование на действующих заводах.

Компания / Объект Сумма и вид поддержки Цель Ритейлер детских игрушек Поручительство на кредит ~130 млн руб. (льготная ставка) Выкуп и восстановление зданий бывшего завода "Русьхлеб" под склады "Русская механика" Займ 50 млн руб. под 6,5% годовых Покупка оборудования для производства деталей двигателя и роботизация

Восстановление зданий бывшего завода "Русьхлеб" на улице Громова в Ярославле позволит использовать заброшенные территории с пользой для городского хозяйства и бизнеса.

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