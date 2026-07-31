Муниципалитеты Ярославской области получат доплаты за активный поиск инвесторов

Власти Ярославской области определили муниципалитеты, которые лучше всего привлекали бизнес в первой половине 2026 года. Лидерами рейтинга стали Большесельский и Ярославский округа. За системную работу и активный поиск партнеров эти территории получат дополнительное финансирование.
При оценке работы муниципалитетов учитывали наполнение геопортала, ведение реестров, скорость обработки запросов от предпринимателей и организацию бизнес-миссий. Кроме лидеров — Большесельского и Ярославского округов — положительную динамику показали Некоузский и Даниловский округа.
"Каждый муниципалитет должен быть заинтересован в привлечении инвесторов — это вложения, новые рабочие места и налоги", — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Не все районы справились с задачами. Ряд округов не смогли организовать качественные встречи-презентации для потенциальных партнеров. Теперь местным властям нужно переработать предложения и повторно провести мероприятия до середины сентября.
По данным министра инвестиций и промышленности области Александра Ольхова, за полугодие бизнес-миссии прошли в 15 округах. В них участвовали предприниматели из Москвы, Калининграда, Вологды и Костромы.
Инвестиционная комиссия одобрила финансовую помощь для двух компаний. Это поможет вернуть в оборот заброшенные промзоны и обновить оборудование на действующих заводах.
|Компания / Объект
|Сумма и вид поддержки
|Цель
|Ритейлер детских игрушек
|Поручительство на кредит ~130 млн руб. (льготная ставка)
|Выкуп и восстановление зданий бывшего завода "Русьхлеб" под склады
|"Русская механика"
|Займ 50 млн руб. под 6,5% годовых
|Покупка оборудования для производства деталей двигателя и роботизация
Восстановление зданий бывшего завода "Русьхлеб" на улице Громова в Ярославле позволит использовать заброшенные территории с пользой для городского хозяйства и бизнеса.
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