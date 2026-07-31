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Специалисты из Рязанской области прошли обучение по развитию волонтерских проектов

Россия » Центр » Рязань

В Рязанской области подготовили специалистов, которые курируют волонтерские проекты в муниципалитетах. С 29 по 31 июля в Касимове прошла программа развития компетенций для организаторов добровольческой деятельности.

Рязань
Фото: Andrey Mironov See also ticket:2015070410013036 https://artmiro.ru/wiki/lybedskij_bulvar-cirk.jpg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Рязань

В обучении участвовали сотрудники центров поддержки добровольчества, активисты и специалисты по молодежной политике и патриотическому воспитанию. Программа совместила теорию с практикой: участники прошли тренинги по командной работе и обсудили развитие отрасли на дискуссионных площадках.

Практический блок затронул конкретные объекты города. Волонтеры и их руководители привели в порядок территории Никольского Шостьенского монастыря, кинопарка "Касимовфильм" и здания бывшей Елатомской гимназии.

Итогом обучения стала защита проектов по развитию волонтерства. Эти планы участники заберут в свои районы и города для дальнейшего воплощения.

Этап программы Содержание
Обучение Тренинги по командной работе и просветительские сессии
Практика Благоустройство монастыря, кинопарка и гимназии в Касимове
Результат Разработка проектов для внедрения в муниципалитетах области

Следующий этап обучения пройдет в Скопине с 4 по 6 августа.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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