Специалисты из Рязанской области прошли обучение по развитию волонтерских проектов

В Рязанской области подготовили специалистов, которые курируют волонтерские проекты в муниципалитетах. С 29 по 31 июля в Касимове прошла программа развития компетенций для организаторов добровольческой деятельности.
В обучении участвовали сотрудники центров поддержки добровольчества, активисты и специалисты по молодежной политике и патриотическому воспитанию. Программа совместила теорию с практикой: участники прошли тренинги по командной работе и обсудили развитие отрасли на дискуссионных площадках.
Практический блок затронул конкретные объекты города. Волонтеры и их руководители привели в порядок территории Никольского Шостьенского монастыря, кинопарка "Касимовфильм" и здания бывшей Елатомской гимназии.
Итогом обучения стала защита проектов по развитию волонтерства. Эти планы участники заберут в свои районы и города для дальнейшего воплощения.
|Этап программы
|Содержание
|Обучение
|Тренинги по командной работе и просветительские сессии
|Практика
|Благоустройство монастыря, кинопарка и гимназии в Касимове
|Результат
|Разработка проектов для внедрения в муниципалитетах области
Следующий этап обучения пройдет в Скопине с 4 по 6 августа.
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