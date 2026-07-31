РЖД и Газпромтранс набирают более 50 сотрудников в Астраханской области

В Астраханской области "РЖД" и "Газпромтранс" ищут сотрудников на железную дорогу. Сейчас открыто более 50 вакансий, сообщает региональная служба занятости.
Наибольший спрос есть на монтеров пути — эта профессия оказалась самой востребованной в списке. Самые высокие зарплаты предлагают техническим специалистам по обслуживанию подвижного состава и инфраструктуры.
|Профессия
|Зарплата (рублей)
|Электромеханик
|до 90 000
|Осмотрщик-ремонтник вагонов
|до 80 000
|Монтер пути
|до 75 000
|Машинист мотовоза
|до 65 000
|Дежурный по залу вокзала
|от 27 093
С начала года на железнодорожные объекты вышли работать 27 человек. Среди них оказались как узкие специалисты — сигналисты и монтеры, так и сотрудники сервисных служб, включая кассиров.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.