РЖД и Газпромтранс набирают более 50 сотрудников в Астраханской области

В Астраханской области "РЖД" и "Газпромтранс" ищут сотрудников на железную дорогу. Сейчас открыто более 50 вакансий, сообщает региональная служба занятости.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Высокоскоростной поезд на вокзале

Наибольший спрос есть на монтеров пути — эта профессия оказалась самой востребованной в списке. Самые высокие зарплаты предлагают техническим специалистам по обслуживанию подвижного состава и инфраструктуры.

Профессия Зарплата (рублей) Электромеханик до 90 000 Осмотрщик-ремонтник вагонов до 80 000 Монтер пути до 75 000 Машинист мотовоза до 65 000 Дежурный по залу вокзала от 27 093

С начала года на железнодорожные объекты вышли работать 27 человек. Среди них оказались как узкие специалисты — сигналисты и монтеры, так и сотрудники сервисных служб, включая кассиров.