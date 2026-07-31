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РЖД и Газпромтранс набирают более 50 сотрудников в Астраханской области

Россия » Юг » Астрахань

В Астраханской области "РЖД" и "Газпромтранс" ищут сотрудников на железную дорогу. Сейчас открыто более 50 вакансий, сообщает региональная служба занятости.

Высокоскоростной поезд на вокзале
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Высокоскоростной поезд на вокзале

Наибольший спрос есть на монтеров пути — эта профессия оказалась самой востребованной в списке. Самые высокие зарплаты предлагают техническим специалистам по обслуживанию подвижного состава и инфраструктуры.

Профессия Зарплата (рублей)
Электромеханик до 90 000
Осмотрщик-ремонтник вагонов до 80 000
Монтер пути до 75 000
Машинист мотовоза до 65 000
Дежурный по залу вокзала от 27 093

С начала года на железнодорожные объекты вышли работать 27 человек. Среди них оказались как узкие специалисты — сигналисты и монтеры, так и сотрудники сервисных служб, включая кассиров.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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