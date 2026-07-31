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УФСБ по Курской области рассекретило архивные приказы вермахта

Россия » Центр » Курск

Управление ФСБ по Курской области рассекретило архивные приказы и инструкции вермахта времен Великой Отечественной войны. Документы, захваченные советскими войсками в декабре 1941 года в районе населенных пунктов Анненка и Варваровка, подтверждают: массовое уничтожение мирного населения было не случайностью, а частью государственной политики нацистской Германии.

Архив СССР
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Архив СССР

Кого должны были казнить

В одном из рассекреченных документов — "Объявлении" командующего Белгородского округа — четко прописан список категорий людей, которых следовало казнить публично. Под удар попадали не только те, кто оказывал вооруженное сопротивление, но и обычные жители.

Категория лиц Причина для казни
Владельцы оружия Наличие военного имущества или использование его против немцев
Информаторы и связисты Работа с радио, владение тайными радиоустановками, распространение новостей
Пропагандисты Ведение большевистской пропаганды
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Коллективная ответственность сел

Приказы вводили принцип коллективной ответственности. Если нацисты считали, что в доме или деревне скрывались партизаны или они получали там еду и кров, всё поселение подлежало уничтожению. Единственным шансом жителей избежать расстрелов и сожжения домов было доказательство того, что они сами сопротивлялись партизанам.

Жизнь людей была ограничена жестким пропускным режимом. Жителям восточного берега реки Лонец запретили перемещаться между селами. На западном берегу передвижение разрешалось лишь в ограниченные часы и только по спецпропускам комендатуры, которые выдавали при "крайней нужде" — например, для вызова врача или покупки сахара.

Идеологическое обоснование репрессий

Документ "Основные положения по борьбе с партизанами" 1941 года, подписанный генерал-фельдмаршалом Вальтером фон Браухичем, прямо называет сопротивление борьбой за большевизм. Это опровергает доводы некоторых немецких генералов после войны, которые пытались представить карательные акции как обычные военные операции.

Нацисты детально изучали историю России, чтобы эффективнее подавлять сопротивление. В справках к приказам упоминалось, что партизанская война была действенным средством против варягов, татар, шведов и Наполеона. Именно этот исторический анализ заставил вермахт относиться к любому проявлению активности населения как к спланированной военной стратегии.

Методы подавления сопротивления

Инструкции по подавлению партизанского движения требовали от солдат предельной жестокости. В разделе "Указания по борьбе с партизанами" прямо предписывалось пренебрегать личными чувствами и действовать "беспощадно и бессердечно".

"Противник должен быть полностью уничтожен. Правильно поступает тот, кто полностью, пренебрегая личными чувствами, беспощадно и бессердечно действует в бою", — говорится в архивном документе.

Спецслужбы вермахта стремились полностью изолировать население. Лозунгом для войск стало "очистить дороги от русских", включая женщин и подростков. Для шпионажа агентов вербовали из местных жителей, выбирая тех, кто имел личные обиды на советскую власть.

Рассекреченные материалы показывают, что террор в Курской области был не стихийным проявлением жестокости отдельных солдат, а четко регламентированным бюрократическим процессом.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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