В Севастополе проверяют готовность городских укрытий к воздушным тревогам

В Севастополе начали системную проверку состояния городских укрытий. В обходах участвуют депутаты, представители муниципалитетов и управляющих компаний. Главная цель — убедиться в чистоте конструкций и их доступности для людей при сигнале воздушной тревоги.
Один из таких осмотров прошел в парке Ахматовой. Здесь оборудовано 17 укрытий. В частности, 10 из них расположены у пляжа, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.
"Мы все их прошли, все их проверили. Все они находятся в нормальном состоянии, чисто, сухо, комфортно", — подчеркнул Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя.
Директор предприятия "Парки и скверы" Василий Новиков отметил, что состояние объектов в разных районах города различается. В парке Ахматовой сотрудники ежедневно убирают мусор и следят за порядком.
"Тут граждане более сознательные. Убежища в состоянии надлежащем. Есть вопросы, но наши коллеги всё убирают на каждодневной основе", — отметил Василий Новиков.
Жители города предлагают бороться с загрязнением убежищ через информационные кампании. Чтобы несознательные граждане не мусорили в укрытиях, на стенах конструкций планируют разместить таблички с обращениями о важности сохранения этих мест для спасения жизней.
"Где будет именно акцентировано внимание человека на том, что о нём подумали! О нём заботятся! И вот это убежище на какие-то минуты дает ему возможность сохранить свою жизнь", — поделилась Татьяна Черкашина.
Проверки во всех районах города проходят регулярно в рамках общегородской инициативы "Защитим Севастополь вместе".
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