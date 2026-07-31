В Севастополе проверяют готовность городских укрытий к воздушным тревогам

В Севастополе начали системную проверку состояния городских укрытий. В обходах участвуют депутаты, представители муниципалитетов и управляющих компаний. Главная цель — убедиться в чистоте конструкций и их доступности для людей при сигнале воздушной тревоги.

Фото: commons.wikimedia.org by V&A Dudush, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Севастополь

Один из таких осмотров прошел в парке Ахматовой. Здесь оборудовано 17 укрытий. В частности, 10 из них расположены у пляжа, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

"Мы все их прошли, все их проверили. Все они находятся в нормальном состоянии, чисто, сухо, комфортно", — подчеркнул Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя.

Директор предприятия "Парки и скверы" Василий Новиков отметил, что состояние объектов в разных районах города различается. В парке Ахматовой сотрудники ежедневно убирают мусор и следят за порядком.

"Тут граждане более сознательные. Убежища в состоянии надлежащем. Есть вопросы, но наши коллеги всё убирают на каждодневной основе", — отметил Василий Новиков.

Жители города предлагают бороться с загрязнением убежищ через информационные кампании. Чтобы несознательные граждане не мусорили в укрытиях, на стенах конструкций планируют разместить таблички с обращениями о важности сохранения этих мест для спасения жизней.

"Где будет именно акцентировано внимание человека на том, что о нём подумали! О нём заботятся! И вот это убежище на какие-то минуты дает ему возможность сохранить свою жизнь", — поделилась Татьяна Черкашина.

Проверки во всех районах города проходят регулярно в рамках общегородской инициативы "Защитим Севастополь вместе".