МЧС Севастополя предупреждает о росте числа травм на диких пляжах Фиолента и Балаклавы

Посещение диких пляжей Севастополя и окрестностей часто оборачивается травмами из-за опасных спусков и отсутствия инфраструктуры. Особенно рискованным остается путь на пляж "Баунти", где туристам приходится преодолевать крутые каменистые склоны, используя старые канаты в качестве единственной опоры.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ноги на пляже

Сложность рельефа в районе Фиолента и Балаклавы приводит к регулярным вызовам спасательных служб. Недавний случай произошел на пляже "Инжир": мужчина оступился на высоте 15 метров и скатился по камням, получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы.

"Чаще всего это небольшие раны, ссадины, переломы лодыжек встречаются. Такие травмы возникают в районе Фиолента, там тропы сложные. Иногда и в районе Балаклавы", — отметил ортопед-травматолог городской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Алексей Крюков.

Динамика происшествий

Несмотря на снижение общего числа туристов с материка, число опасных инцидентов остается значимым. Спуск и подъем по необорудованным тропам остаются проблемой даже для местных жителей.

Год Количество трагических случаев 2025 14 2026 (текущий период) 4

Связь и укрытия

Помимо физических травм, отдых на диких пляжах несет риски из-за отсутствия связи и интернета. В случае воздушной тревоги или морской опасности люди оказываются в ловушке: оборудованных укрытий на таких территориях нет, а путь наверх может занять много времени.

"Ни в коем случае нельзя нырять под воду. Сразу выйти из воды и следовать в места укрытия. На диких пляжах понятно, мест укрытий нет, но как можно дальше удалиться. И желательно всё-таки рекомендуем купаться на оборудованных пляжах, потому что там стоят укрытия и спасатели", — подчеркнул руководитель отделения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по г. Севастополю Дмитрий Зубарев.

Ответы на популярные вопросы

Что делать при объявлении тревоги на диком пляже?

Немедленно выйти из воды и удалиться максимально далеко от открытого берега в сторону возможных естественных укрытий или вверх по склону, если это безопасно.

В чем главное преимущество оборудованных пляжей?

Наличие сертифицированных спасателей, которые координируют людей при опасности, и наличие капитальных укрытий для защиты населения.