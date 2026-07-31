МЧС Севастополя предупреждает о росте числа травм на диких пляжах Фиолента и Балаклавы

Посещение диких пляжей Севастополя и окрестностей часто оборачивается травмами из-за опасных спусков и отсутствия инфраструктуры. Особенно рискованным остается путь на пляж "Баунти", где туристам приходится преодолевать крутые каменистые склоны, используя старые канаты в качестве единственной опоры.
Сложность рельефа в районе Фиолента и Балаклавы приводит к регулярным вызовам спасательных служб. Недавний случай произошел на пляже "Инжир": мужчина оступился на высоте 15 метров и скатился по камням, получив черепно-мозговую травму и множественные ушибы.
"Чаще всего это небольшие раны, ссадины, переломы лодыжек встречаются. Такие травмы возникают в районе Фиолента, там тропы сложные. Иногда и в районе Балаклавы", — отметил ортопед-травматолог городской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова Алексей Крюков.
Несмотря на снижение общего числа туристов с материка, число опасных инцидентов остается значимым. Спуск и подъем по необорудованным тропам остаются проблемой даже для местных жителей.
|Год
|Количество трагических случаев
|2025
|14
|2026 (текущий период)
|4
Помимо физических травм, отдых на диких пляжах несет риски из-за отсутствия связи и интернета. В случае воздушной тревоги или морской опасности люди оказываются в ловушке: оборудованных укрытий на таких территориях нет, а путь наверх может занять много времени.
"Ни в коем случае нельзя нырять под воду. Сразу выйти из воды и следовать в места укрытия. На диких пляжах понятно, мест укрытий нет, но как можно дальше удалиться. И желательно всё-таки рекомендуем купаться на оборудованных пляжах, потому что там стоят укрытия и спасатели", — подчеркнул руководитель отделения безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по г. Севастополю Дмитрий Зубарев.
Немедленно выйти из воды и удалиться максимально далеко от открытого берега в сторону возможных естественных укрытий или вверх по склону, если это безопасно.
Наличие сертифицированных спасателей, которые координируют людей при опасности, и наличие капитальных укрытий для защиты населения.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.