Новый маршрут из Петрозаводска в Ростов-на-Дону проходит через Москву и Петербург

Между Петрозаводском и Ростовом-на-Дону запустили прямой автобусный рейс. Первый транспорт отправился из столицы Карелии сегодня утром.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Горная дорога и автобус

Маршрут пролегает через Санкт-Петербург и Москву, где предусмотрены остановки для пассажиров. Для жителей региона это новый способ добраться до юга России без пересадок между разными видами транспорта или необходимости самостоятельно искать стыковочные рейсы в крупных городах.