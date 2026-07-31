Новый маршрут из Петрозаводска в Ростов-на-Дону проходит через Москву и Петербург

Между Петрозаводском и Ростовом-на-Дону запустили прямой автобусный рейс. Первый транспорт отправился из столицы Карелии сегодня утром.
Маршрут пролегает через Санкт-Петербург и Москву, где предусмотрены остановки для пассажиров. Для жителей региона это новый способ добраться до юга России без пересадок между разными видами транспорта или необходимости самостоятельно искать стыковочные рейсы в крупных городах.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.