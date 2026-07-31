Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат из-за прокладки газопровода

В Казани с 12 по 29 сентября ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта. Дорожники перекроют часть проезда в районе здания № 48 (корпус 2) для прокладки газопровода.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Изоляция трубы во время земляных работ

О мерах по регулированию трафика сообщил комитет внешнего благоустройства. Работы затронут проезд, поэтому водителям стоит заранее планировать маршрут или использовать объезды.