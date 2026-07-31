Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат из-за прокладки газопровода

В Казани с 12 по 29 сентября ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта. Дорожники перекроют часть проезда в районе здания № 48 (корпус 2) для прокладки газопровода.
О мерах по регулированию трафика сообщил комитет внешнего благоустройства. Работы затронут проезд, поэтому водителям стоит заранее планировать маршрут или использовать объезды.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.