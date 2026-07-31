Руководство Дагестана проанализировало темпы пополнения войск и условия набора на военную службу

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин провёл совместное заседание республиканской призывной комиссии и оперативного штаба, чтобы подвести итоги призывной кампании в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Боевая подготовка подразделений сухопутных войск

Участники встречи разобрали работу муниципальных комиссий и темпы пополнения войск. Отдельно обсудили процесс отбора кандидатов для обучения в вузах Минобороны России.

Центральной темой стало привлечение жителей республики на контрактную службу. В регионе действуют повышенные региональные выплаты для тех, кто подписывает контракт с полком резерва на срок от одного года и более.

Параметр Условие / Размер Единовременная выплата контрактнику до 4 100 000 рублей Срок службы для получения выплаты от 1 года и более (полк резерва)