Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Муниципалитеты Ярославской области получат доплаты за активный поиск инвесторов
Специалисты из Рязанской области прошли обучение по развитию волонтерских проектов
РЖД и Газпромтранс набирают более 50 сотрудников в Астраханской области
УФСБ по Курской области рассекретило архивные приказы вермахта
В Севастополе проверяют готовность городских укрытий к воздушным тревогам
МЧС Севастополя предупреждает о росте числа травм на диких пляжах Фиолента и Балаклавы
Новый маршрут из Петрозаводска в Ростов-на-Дону проходит через Москву и Петербург
Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат из-за прокладки газопровода
Руководство Дагестана проанализировало темпы пополнения войск и условия набора на военную службу

Инвесторы в Псковской области могут получить льготные кредиты на туризм

Россия » Северо-Запад » Псков

Инвесторы, строящие туристические объекты в Псковской области, могут получить федеральные льготные кредиты. Соответствующее решение приняло Министерство экономического развития России.

Псков
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Псков

Поддержка предусмотрена нацпроектом "Туризм и гостеприимство". Программа распространяется на строительство гостиниц, санаториев и парков развлечений, а также на реставрацию объектов культурного наследия для их дальнейшего использования.

Параметр кредита Условие
Процентная ставка до 3% + 30% от ключевой ставки ЦБ РФ
Срок займа до 12 лет
Сумма кредита до 80% от стоимости проекта
Срок строительства до 5 лет

"Правительство Псковской области готово оказывать поддержку инвесторам на всех этапах: с проработкой идеи, решением земельных вопросов и предоставлением налоговых льгот", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Для предпринимателей региона это означает снижение финансовых рисков при создании новой инфраструктуры. Льготное финансирование позволяет быстрее запустить объекты в малых городах и исторических поселениях, что в итоге увеличит поток туристов и создаст новые рабочие места для местных жителей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Авто
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Популярное
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему

Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.

Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Годовая инфляция в Ульяновской области достигла 7,1% к июню
Муниципалитеты Ярославской области получат доплаты за активный поиск инвесторов
Специалисты из Рязанской области прошли обучение по развитию волонтерских проектов
РЖД и Газпромтранс набирают более 50 сотрудников в Астраханской области
УФСБ по Курской области рассекретило архивные приказы вермахта
В Севастополе проверяют готовность городских укрытий к воздушным тревогам
МЧС Севастополя предупреждает о росте числа травм на диких пляжах Фиолента и Балаклавы
Новый маршрут из Петрозаводска в Ростов-на-Дону проходит через Москву и Петербург
Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат из-за прокладки газопровода
Руководство Дагестана проанализировало темпы пополнения войск и условия набора на военную службу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.