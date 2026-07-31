Инвесторы в Псковской области могут получить льготные кредиты на туризм

Инвесторы, строящие туристические объекты в Псковской области, могут получить федеральные льготные кредиты. Соответствующее решение приняло Министерство экономического развития России.
Поддержка предусмотрена нацпроектом "Туризм и гостеприимство". Программа распространяется на строительство гостиниц, санаториев и парков развлечений, а также на реставрацию объектов культурного наследия для их дальнейшего использования.
|Параметр кредита
|Условие
|Процентная ставка
|до 3% + 30% от ключевой ставки ЦБ РФ
|Срок займа
|до 12 лет
|Сумма кредита
|до 80% от стоимости проекта
|Срок строительства
|до 5 лет
"Правительство Псковской области готово оказывать поддержку инвесторам на всех этапах: с проработкой идеи, решением земельных вопросов и предоставлением налоговых льгот", — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Для предпринимателей региона это означает снижение финансовых рисков при создании новой инфраструктуры. Льготное финансирование позволяет быстрее запустить объекты в малых городах и исторических поселениях, что в итоге увеличит поток туристов и создаст новые рабочие места для местных жителей.
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