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Рынок моторного топлива в Псковской области оказался под контролем одной компании

Россия » Северо-Запад » Псков

Розничный рынок моторного топлива в Псковской области фактически контролирует одна компания. Об этом сообщила руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России Ирина Белоконь во время пресс-конференции 31 июля.

Извините, топлива нет - заправочная станция
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Извините, топлива нет - заправочная станция

По словам главы ведомства, само наличие одного крупного игрока на рынке не нарушает закон. Антимонопольное законодательство запрещает именно злоупотребление доминирующим положением.

"Само по себе доминирующее положение не является нарушением антимонопольного законодательства. Закон запрещает злоупотребление этим положением", — пояснила Ирина Белоконь.

Чтобы признать действия компании правонарушением, ведомству нужно доказать, что доминирование привело к негативным последствиям: ограничению конкуренции или ущемлению интересов потребителей и других участников рынка.

Ирина Белоконь отметила, что после анализа УФАС не нашла признаков злоупотребления властью на рынке со стороны этой компании.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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