Резкое ухудшение погоды в Петербурге: возможен град и шквалистый ветер

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет резкое ухудшение погоды. С вечера пятницы, 31 июля, и в течение всей субботы, 1 августа, регион накроют ливни, грозы с градом и шквалистый ветер до 20 м/с.
|Регион
|Срок действия предупреждения
|Ожидаемые явления
|Ленинградская область
|с 23:00 31 июля до 17:00 2 августа
|Грозы, ливни, град, ветер до 20 м/с
|Санкт-Петербург
|с 01:00 до 13:00 1 августа
|Ливни, град, ветер 15-18 м/с
Синоптики предупреждают: уровень воды в Неве остается высоким. На гидропосту "Петрокрепость" отметка держится около 330 см БС. Это неблагоприятный показатель, который создает трудности для судоходства. Ограничения действуют до вечера воскресенья, 2 августа.
"Грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15-20 м/с ожидаются местами в Ленинградской области с 22 часов 31.07 до 01 часа 01.08 начиная с западных районов", — сообщили в МЧС.
Спасатели рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями из-за сильных порывов ветра.
По возможности оставайтесь в помещении и избегайте открытых пространств. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.