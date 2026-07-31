Резкое ухудшение погоды в Петербурге: возможен град и шквалистый ветер

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет резкое ухудшение погоды. С вечера пятницы, 31 июля, и в течение всей субботы, 1 августа, регион накроют ливни, грозы с градом и шквалистый ветер до 20 м/с.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная улица в городе

Регион Срок действия предупреждения Ожидаемые явления Ленинградская область с 23:00 31 июля до 17:00 2 августа Грозы, ливни, град, ветер до 20 м/с Санкт-Петербург с 01:00 до 13:00 1 августа Ливни, град, ветер 15-18 м/с

Риски на воде и в городе

Синоптики предупреждают: уровень воды в Неве остается высоким. На гидропосту "Петрокрепость" отметка держится около 330 см БС. Это неблагоприятный показатель, который создает трудности для судоходства. Ограничения действуют до вечера воскресенья, 2 августа.

"Грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15-20 м/с ожидаются местами в Ленинградской области с 22 часов 31.07 до 01 часа 01.08 начиная с западных районов", — сообщили в МЧС.

Ответы на популярные вопросы

Где лучше оставить машину?

Спасатели рекомендуют не парковать автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими шаткими конструкциями из-за сильных порывов ветра.

Что делать во время грозы?

По возможности оставайтесь в помещении и избегайте открытых пространств. В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик климатолог / синоптик Павел Лебедев