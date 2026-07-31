Автомобилисты Севастополя фиксируют разницу цен на топливо разных типов АЗС

В Севастополе фиксируют разную ситуацию с доступностью и стоимостью топлива на разных типах АЗС: пока одни станции работают в свободном режиме с высокими ценами, другие вводят электронные очереди для продажи более дешевого бензина.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь людей с канистрами на заправке

На крупных заправках города горючее продают без ограничений и кодов, однако стоимость литра там значительно выше среднерыночной. Например, премиальные марки "95-й плюс" и "Дизель плюс" стоят по 229 рублей, а бензин АИ-100 достигает 299 рублей за литр.

Автомобилисты предпочитают заправки поменьше. Там цены ниже, но часто отсутствуют на табло — узнать стоимость можно только непосредственно у колонки. Часть станций перешла на систему QR-кодов для борьбы с дефицитом и спекуляциями.

Вид топлива Цена за литр (руб.) Условие продажи АИ-92 160 По QR-коду АИ-95 185 По QR-коду Дизельное топливо 195 По QR-коду АИ-95 "плюс" 205 Свободная продажа Дизель "улучшенный" 210 Свободная продажа

Водители отмечают, что получить QR-код на 95-й бензин сложнее всего — система выдает их с перебоями. Тем не менее общая тенденция к снижению цен наблюдается.

"Заехал, залился полный бак. Нет ограничения и ждать не надо. Сейчас немножко ситуация наладилась вроде с топливом", — рассказал Егор Переверзев, использующий автомобиль для перевозки строительных материалов.

Параллельно городские власти изменили правила отпуска горючего: теперь официально разрешено заправлять бензин и дизель в канистры. Это решение приняли для обеспечения работы домашних генераторов электроэнергии.