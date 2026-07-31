Автомобилисты Севастополя фиксируют разницу цен на топливо разных типов АЗС

В Севастополе фиксируют разную ситуацию с доступностью и стоимостью топлива на разных типах АЗС: пока одни станции работают в свободном режиме с высокими ценами, другие вводят электронные очереди для продажи более дешевого бензина.
На крупных заправках города горючее продают без ограничений и кодов, однако стоимость литра там значительно выше среднерыночной. Например, премиальные марки "95-й плюс" и "Дизель плюс" стоят по 229 рублей, а бензин АИ-100 достигает 299 рублей за литр.
Автомобилисты предпочитают заправки поменьше. Там цены ниже, но часто отсутствуют на табло — узнать стоимость можно только непосредственно у колонки. Часть станций перешла на систему QR-кодов для борьбы с дефицитом и спекуляциями.
|Вид топлива
|Цена за литр (руб.)
|Условие продажи
|АИ-92
|160
|По QR-коду
|АИ-95
|185
|По QR-коду
|Дизельное топливо
|195
|По QR-коду
|АИ-95 "плюс"
|205
|Свободная продажа
|Дизель "улучшенный"
|210
|Свободная продажа
Водители отмечают, что получить QR-код на 95-й бензин сложнее всего — система выдает их с перебоями. Тем не менее общая тенденция к снижению цен наблюдается.
"Заехал, залился полный бак. Нет ограничения и ждать не надо. Сейчас немножко ситуация наладилась вроде с топливом", — рассказал Егор Переверзев, использующий автомобиль для перевозки строительных материалов.
Параллельно городские власти изменили правила отпуска горючего: теперь официально разрешено заправлять бензин и дизель в канистры. Это решение приняли для обеспечения работы домашних генераторов электроэнергии.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.