Цены на мясо и бакалею в Астраханской области заметно выросли за неделю

Продуктовая корзина в Астраханской области за неделю изменилась: заметно выросли цены на мясо и бакалею, тогда как овощи в большинстве своем подешевели. Данные мониторинга опубликовал региональный отдел Росстата.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Корзина с продуктами (масло, макароны) в проходе супермаркета

Лидером роста стала морковь — ее стоимость прибавила 5,1%. Также ощутимо подорожал сахар (+4,2%) и мясо: охлажденные курицы прибавили в цене 3,95%, свинина — 2,8%, а баранина — 1,8%.

Товар Изменение цены (%) Морковь +5,1% Сахар +4,2% Курица (охлажденная) +3,95% Свинина +2,8% Помидоры -6% Лук / Свекла -3% и более

Среди прочих товаров с растущим ценником — печенье (+2,6%), ржаной хлеб (+2%) и сметана (+1,6%). Пшеничная мука подорожала на 1,4%. Незначительный рост (менее 1%) зафиксировали по говядине, колбасным изделиям и кефиру.

Снижение стоимости коснулось в первую очередь "борщевого набора". Больше всего упали цены на помидоры (-6%), репчатый лук и свеклу (более 3%). Также дешевле стали картофель (-1,8%), огурцы и пшено (-1,4%), бананы (-1,2%), а также капуста и сливочное масло (-1%).

Почему это важно для региона

Астраханская область является крупным производителем овощей. Снижение цен на помидоры и лук в период активного предложения — естественный процесс, который облегчает нагрузку на семейные бюджеты жителей Юга. Однако рост цен на мясо и базовую бакалею может свидетельствовать о логистических издержках или изменении оптовых закупочных цен.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов