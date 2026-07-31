Цены на мясо и бакалею в Астраханской области заметно выросли за неделю

Продуктовая корзина в Астраханской области за неделю изменилась: заметно выросли цены на мясо и бакалею, тогда как овощи в большинстве своем подешевели. Данные мониторинга опубликовал региональный отдел Росстата.
Лидером роста стала морковь — ее стоимость прибавила 5,1%. Также ощутимо подорожал сахар (+4,2%) и мясо: охлажденные курицы прибавили в цене 3,95%, свинина — 2,8%, а баранина — 1,8%.
|Товар
|Изменение цены (%)
|Морковь
|+5,1%
|Сахар
|+4,2%
|Курица (охлажденная)
|+3,95%
|Свинина
|+2,8%
|Помидоры
|-6%
|Лук / Свекла
|-3% и более
Среди прочих товаров с растущим ценником — печенье (+2,6%), ржаной хлеб (+2%) и сметана (+1,6%). Пшеничная мука подорожала на 1,4%. Незначительный рост (менее 1%) зафиксировали по говядине, колбасным изделиям и кефиру.
Снижение стоимости коснулось в первую очередь "борщевого набора". Больше всего упали цены на помидоры (-6%), репчатый лук и свеклу (более 3%). Также дешевле стали картофель (-1,8%), огурцы и пшено (-1,4%), бананы (-1,2%), а также капуста и сливочное масло (-1%).
Астраханская область является крупным производителем овощей. Снижение цен на помидоры и лук в период активного предложения — естественный процесс, который облегчает нагрузку на семейные бюджеты жителей Юга. Однако рост цен на мясо и базовую бакалею может свидетельствовать о логистических издержках или изменении оптовых закупочных цен.
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