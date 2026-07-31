Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый маршрут из Петрозаводска в Ростов-на-Дону проходит через Москву и Петербург
Движение на Сибирском тракте в Казани ограничат из-за прокладки газопровода
Руководство Дагестана проанализировало темпы пополнения войск и условия набора на военную службу
Тяжёлое признание на реалити-шоу: наследник Виктора Логинова прошел через ад из-за фамилии
Инвесторы в Псковской области могут получить льготные кредиты на туризм
Рынок моторного топлива в Псковской области оказался под контролем одной компании
В Анапе разрешили работу 100 пляжей после восстановительных работ
Владельца ресторана в Махачкале оштрафовали за курение кальянов в зале
Судья не согласился с требованиями прокуратуры: вердикт для Лерчек оказался гораздо мягче, чем ожидалось

Модернизация энергоснабжения в порту Санкт-Петербурга обойдется в 93,6 млн рублей

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Морской порт Санкт-Петербурга обновит электросети во втором грузовом районе. Предприятие завершило закупку подрядчика для проведения строительных и пусконаладочных работ на объектах энергоснабжения.

Туманный закат в промышленном порту с судами и кранами
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Туманный закат в промышленном порту с судами и кранами

Сумма контракта составила 93,6 млн рублей. Специалисты заменят силовые трансформаторы, проложат новые кабельные линии и установят блочную трансформаторную подстанцию. Весь комплекс работ должны выполнить за 170 дней.

Объект / Вид работ Что будет сделано
Кабельные линии 0,4 кВ Прокладка труб ПНД от ТП-17 до крановых колонок и восстановление покрытий
ТП-22 Замена масляных трансформаторов на новые модели ТМГ-1000
Склад № 30 Монтаж блочной трансформаторной подстанции
ТП-18 (Склад № 29) Замена оборудования и ремонт помещений

Работы проходят на действующем предприятии, поэтому подрядчик обязан согласовывать отключение питания за 48 часов. Гарантийный срок на монтаж составит 36 месяцев. Финансовые условия жесткие: аванс в 30% выдадут только под банковскую гарантию (рейтинг не ниже "BBB+"), а 5% от стоимости работ удержат до конца первого года эксплуатации.

Безопасность и логистика: новые контракты и рейсы

Параллельно с техническим обновлением грузового порта, усилят охрану пассажирского терминала. АО "Морской фасад" ищет компанию для защиты инфраструктуры на Васильевском острове от несанкционированного проникновения. Стоимость этого контракта оценивают в 84,9 млн рублей.

На фоне этих мероприятий порт фиксирует рост грузопотока из Азии. В Большой порт Санкт-Петербурга прибыл первый контейнерный поезд нового сервиса "Почты России" из Китая. На Первый контейнерный терминал доставили 62 контейнера с оборудованием и товарами для жителей Северо-Запада. Путь груза занял 16 суток.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Садоводство, цветоводство
Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать со смородиной сразу после сбора ягод
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Военные новости
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Популярное
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему

Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.

Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Минтранс РФ вводит новые правила железнодорожных перевозок с сентября 2026 года
Риски гибридной угрозы: Турция берет на себя патрулирование неба над Прибалтикой
Азербайджан и Турция создают новые маршруты для передачи зеленой энергии в Европу
Башкортостан принимает Спартакиаду народов России среди сильнейших атлетов
Работающие пенсионеры Липецкой области получат прибавку в августе
Рои зеленой цикадки захватили Астраханскую область из-за засухи
Азербайджан закрепил территорию в Каспийском море для проектов возобновляемой энергетики
В Белгороде с 1 августа открывают отремонтированный участок улицы Чумичова
Суд в Медногорске обязал УК вернуть жильцам 285 тысяч рублей за отопление
Тряслись, как крылья самолёта: блогер посоветовала аэрофобам выбирать утренние рейсы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.