Модернизация энергоснабжения в порту Санкт-Петербурга обойдется в 93,6 млн рублей

Морской порт Санкт-Петербурга обновит электросети во втором грузовом районе. Предприятие завершило закупку подрядчика для проведения строительных и пусконаладочных работ на объектах энергоснабжения.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Туманный закат в промышленном порту с судами и кранами

Сумма контракта составила 93,6 млн рублей. Специалисты заменят силовые трансформаторы, проложат новые кабельные линии и установят блочную трансформаторную подстанцию. Весь комплекс работ должны выполнить за 170 дней.

Объект / Вид работ Что будет сделано Кабельные линии 0,4 кВ Прокладка труб ПНД от ТП-17 до крановых колонок и восстановление покрытий ТП-22 Замена масляных трансформаторов на новые модели ТМГ-1000 Склад № 30 Монтаж блочной трансформаторной подстанции ТП-18 (Склад № 29) Замена оборудования и ремонт помещений

Работы проходят на действующем предприятии, поэтому подрядчик обязан согласовывать отключение питания за 48 часов. Гарантийный срок на монтаж составит 36 месяцев. Финансовые условия жесткие: аванс в 30% выдадут только под банковскую гарантию (рейтинг не ниже "BBB+"), а 5% от стоимости работ удержат до конца первого года эксплуатации.

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Параллельно с техническим обновлением грузового порта, усилят охрану пассажирского терминала. АО "Морской фасад" ищет компанию для защиты инфраструктуры на Васильевском острове от несанкционированного проникновения. Стоимость этого контракта оценивают в 84,9 млн рублей.

На фоне этих мероприятий порт фиксирует рост грузопотока из Азии. В Большой порт Санкт-Петербурга прибыл первый контейнерный поезд нового сервиса "Почты России" из Китая. На Первый контейнерный терминал доставили 62 контейнера с оборудованием и товарами для жителей Северо-Запада. Путь груза занял 16 суток.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова