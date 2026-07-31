Пособники мошенников из Самары ответят в суде за незаконное использование телеком-оборудования

Двое жителей Самары предстанут перед судом по обвинению в пособничестве мошенникам и незаконном использовании оборудования для пропуска трафика. Следствие установило, что фигуранты помогали организованной группе работать с сим-боксом.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой мужчина с телефоном и картой

С помощью этого устройства преступники создали в мессенджере чат, где предлагали автомобили по ценам значительно ниже рыночных. Доверившись ложным объявлениям, люди перевели на счета мошенников более 4 миллионов рублей.

Во время задержания силовики изъяли техническое оборудование и более 30 сим-карт. Материалы уголовного дела передали в Элистинский городской суд для принятия решения о назначении даты судебного разбирательства.

Параметр Детали дела Сумма ущерба Более 4 млн рублей Изъятое оборудование Сим-бокс, 30+ сим-карт Суд Элистинский городской суд