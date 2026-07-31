Реставраторы Москвы спасли уникальный «Атлас Тотлебена» от следов скотча и пластыря

В Севастополе завершили реставрацию "Атласа Тотлебена" — редкого картографического издания 1863 года, которое детально описывает ход Крымской войны и оборону города. Документ вернулся в библиотеку музея-заповедника "Херсонес Таврический" после работы московских мастеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleksandr Mykhaylyk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Севастополь. Панорама Оборона Севастополя (1)

Атлас служил приложением к двухтомнику "Описание обороны Севастополя". Его ценность заключается в предельной точности: карты позволяют восстановить расположение редутов, батарей и пороховых погребов с точностью до метра. Из-за постоянного использования исследователями книга пришла в упадок — появились надрывы страниц, пятна и деформация блока, особенно пострадал лист с посвящением Великой княгине Елене Павловне.

"Сложность заключалась в удалении материалов: ПВА, скотч и медицинский пластырь. Использовалась японская бумага кузо, специальный клей, заливки классические и с помощью вакуумного стола", — рассказал Николай Соботинский, техник отдела научной реставрации и примитивной консервации архивных фондов.

Для защиты книги от дальнейшего износа специалисты создали футляр из бескислотного картона. Теперь атлас снова открыт для ученых и историков.

"После того, как мы с нетерпением ждали возвращение нашего экземпляра обратно в библиотеку. Исследователи снова могут использовать его в своей работе", — отметила Марина Ваабель, библиограф научной библиотеки музея-заповедника "Херсонес Таврический".