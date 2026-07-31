Реставраторы Москвы спасли уникальный «Атлас Тотлебена» от следов скотча и пластыря

В Севастополе завершили реставрацию "Атласа Тотлебена" — редкого картографического издания 1863 года, которое детально описывает ход Крымской войны и оборону города. Документ вернулся в библиотеку музея-заповедника "Херсонес Таврический" после работы московских мастеров.
Атлас служил приложением к двухтомнику "Описание обороны Севастополя". Его ценность заключается в предельной точности: карты позволяют восстановить расположение редутов, батарей и пороховых погребов с точностью до метра. Из-за постоянного использования исследователями книга пришла в упадок — появились надрывы страниц, пятна и деформация блока, особенно пострадал лист с посвящением Великой княгине Елене Павловне.
Для защиты книги от дальнейшего износа специалисты создали футляр из бескислотного картона. Теперь атлас снова открыт для ученых и историков.
Попытка заправить бак до полного после срабатывания автоматической отсечки пистолета приводит к попаданию жидкого бензина в систему улавливания паров.