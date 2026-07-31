В Калмыкии с октября вырастут тарифы на коммунальные услуги

Председатель правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева и председатель региональной службы по тарифам (РСТ) Галина Басангова обсудили стоимость коммунальных услуг. С 1 октября в республике изменятся тарифы на электроэнергию, тепло, газ, воду, водоотведение и вывоз мусора.

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По данным РСТ, рост платежей для жителей Калмыкии окажется ниже, чем в соседних субъектах Юга России. В ряде регионов индексация стоимости ресурсов затронет кошельки граждан значительно сильнее.

Регион Предельный индекс роста тарифов (%) Астраханская область 9,9% Ингушетия и Крым 11,9% Карачаево-Черкесия 12,6% Северная Осетия 16,3% Дагестан 19,7% Ставропольский край 22%

На текущий момент РСТ Калмыкии контролирует работу более 140 организаций по 12 направлениям. Сюда входят не только коммунальные услуги, но и стоимость пассажирских перевозок, а также платных медицинских услуг.

"Тарифное регулирование остаётся важным инструментом социальной защищённости жителей и устойчивости отраслей экономики", — подчеркнула Гиляна Босхомджиева.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов