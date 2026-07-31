В Калмыкии с октября вырастут тарифы на коммунальные услуги

Председатель правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева и председатель региональной службы по тарифам (РСТ) Галина Басангова обсудили стоимость коммунальных услуг. С 1 октября в республике изменятся тарифы на электроэнергию, тепло, газ, воду, водоотведение и вывоз мусора.
По данным РСТ, рост платежей для жителей Калмыкии окажется ниже, чем в соседних субъектах Юга России. В ряде регионов индексация стоимости ресурсов затронет кошельки граждан значительно сильнее.
|Регион
|Предельный индекс роста тарифов (%)
|Астраханская область
|9,9%
|Ингушетия и Крым
|11,9%
|Карачаево-Черкесия
|12,6%
|Северная Осетия
|16,3%
|Дагестан
|19,7%
|Ставропольский край
|22%
На текущий момент РСТ Калмыкии контролирует работу более 140 организаций по 12 направлениям. Сюда входят не только коммунальные услуги, но и стоимость пассажирских перевозок, а также платных медицинских услуг.
"Тарифное регулирование остаётся важным инструментом социальной защищённости жителей и устойчивости отраслей экономики", — подчеркнула Гиляна Босхомджиева.
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