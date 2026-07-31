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Майнинг криптовалют запретили в девяти округах Курской области до 2033 года

Россия » Центр » Курск

Правительство России запретило майнинг криптовалют на территории девяти муниципальных округов Курской области, включая Льгов. Ограничение действует до 1 января 2033 года.

Монета биткоина на материнской плате
Фото: https://unsplash.com by Brian Wangenheim is licensed under Free
Монета биткоина на материнской плате

Помимо части Курской области, аналогичный запрет затронул Москву и Московскую область. Точный список всех районов региона, где теперь нельзя добывать криптовалюту, в официальном постановлении не раскрыли.

Для обычного жителя Льгова или соседних округов это решение означает снижение нагрузки на местные электросети. Оборудование для майнинга потребляет огромные объемы электричества, что часто приводит к перегрузкам трансформаторов и падению напряжения в частном секторе и малых городах.

Регионы с запретом на майнинг Причина ограничений
Курская область (частично), Москва, Московская область, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Северная Осетия Чрезмерное потребление электроэнергии

Ранее такие меры ввели в нескольких субъектах РФ. Главный аргумент властей — защита энергетической инфраструктуры от перегрузок, которые вызывают фермы по добыче цифровых активов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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