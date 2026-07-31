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Петербург потратит более 70 миллиардов рублей на работу трамваев и троллейбусов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Петербург зафиксировал стоимость работы трамваев и троллейбусов на ближайшие несколько лет. ГКУ "Организатор перевозок" заключил два контракта с ГУП "Горэлектротранс" на общую сумму более 70,5 млрд рублей. Сделки прошли по максимальной цене, так как "Горэлектротранс" остался единственным участником торгов.

трамвай
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
трамвай

Суммы и сроки контрактов

Наибольшая часть средств выделена на трамвайную сеть — 44,26 млрд рублей. Этот договор рассчитан на длительный период: он вступает в силу 16 августа 2026 года и действует до конца 2028 года. Троллейбусные перевозки оценивают в 26,22 млрд рублей.

Вид транспорта Сумма контракта Особенности
Трамваи 44,26 млрд руб. Десятки маршрутов, включая № 1, 3, 7, 10 и др.
Троллейбусы 26,22 млрд руб. 53 маршрута (№ 1-52 и № 90).

Оплата будет происходить ежемесячно за фактически выполненный объем работ. Авансы город не предоставляет.

Технические требования к транспорту

Город предъявляет жесткие требования к подвижному составу. Весь транспорт должен иметь низкий пол и функцию книлинга (наклон кузова для удобства высадки), кондиционеры и аппарели для маломобильных граждан.

В троллейбусном парке приоритет отдают машинам большого и особо большого класса с увеличенным автономным ходом, что позволяет им отклоняться от контактной сети. Трамвайный парк должен включать вагоны от одно- до трехсекционных, в том числе двустороннего движения.

Цифровое оснащение включает:

  • спутниковую навигацию с передачей данных в АСУ ГПТ в реальном времени;
  • валидаторы с поддержкой банковских карт, QR-кодов и "Подорожника";
  • системы видеонаблюдения и датчики подсчета пассажиропотока (точность до 4%);
  • USB-зарядки в салонах.

Контроль качества и штрафы

Дисциплина водителей и чистота салонов теперь напрямую влияют на выплаты. Для персонала утвердили строгий дресс-код с логотипом предприятия: обувь должна быть с фиксированной пяткой, любые "вызывающие детали" запрещены.

Санитарный контроль усиливают в теплый сезон — с 15 апреля по 15 октября выпуск грязных машин на линию запрещен. Любое нарушение, от разбитого стекла до несоблюдения расписания или ДТП по вине водителя, фиксируется актом и влечет штраф в 1 тысячу рублей за каждый факт.

При существенном недовыполнении объема работ по этапу подрядчик теряет 1% от стоимости этого объема. Кроме того, предусмотрено расширенное банковское сопровождение: все платежи проходят через мониторинг банка и заказчика.

Новая модель оплаты перевозок

Эти контракты — часть перехода Петербурга на новую экономическую модель транспорта. С 2025 года перевозчики перестали получать общие субсидии. Теперь город платит за конкретный "километраж" и часы работы.

Если автобусный оператор "Пассажиравтотранс" сразу заключил договор на десять лет, то с "Горэлектротрансом" сначала работали по годовому соглашению. Текущие аукционы фактически легализуют долгосрочное сотрудничество города с единственным муниципальным оператором электротранспорта.

Следующим этапом станет запуск аналогичных контрактов на перевозки электробусами. База для расчета их стоимости уже появилась в приказе Минтранса РФ № 402, который определяет такие машины как автобусы с питанием от внешнего источника энергии.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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